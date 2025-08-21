В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей

В числе хедлайнеров – режиссеры Вуди Аллен, Эмир Кустурица и актер Марк Дакаскос

24–25 августа на Кинозаводе «Москино» пройдет деловая программа Московской международной недели кино. В этом году событие соберет более 80 иностранных из 21 стран. Среди них – представители кинокомиссий, киношкол, медиакомпаний и стриминговых сервисов и другие.

За два дня пройдет более 40 сессий, дискуссий, презентаций и круглых столов. Ее основная задача – укрепить международные связи и представить Москву как современную инновационную локацию для съемок мирового контента. В частности, на сессии «С миру по фильму: как устроена копродукция» участники обсудят практические механизмы совместного производства, а на встрече «Иностранцы в Москве: кто, зачем и как снимает в столице» – опыт зарубежных команд, работающих в российской столице. Открывающая дискуссия «Москва – город кино», в свою очередь, станет стартовой точкой программы и еще раз подчеркнет возможности столицы как одного из центров мирового кинопроизводства.

В мероприятии примут участие как международные, так и российские звезды кино. В числе хэдлайнеров – режиссеры Вуди Аллен, Эмир Кустурица, а также актер Марк Дакаскос. Не обойдется и без участия представителей ключевых кинематографических экосистем: Glamour Image Pictures (Китай), BlueBee Productions (Египет), MBC Studio (Саудовская Аравия) и других. Российскую киноиндустрию представят «Кинопоиск», KION, «Водород», «Медиаслово», «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», Premier, RUTUBE, Wink и многие другие.

Регистрация на Московскую международную неделю кино и полноценное расписание доступны на сайте мероприятия.

Фото: кадр из фильма ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО