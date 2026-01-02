top banner
Мэрия Москвы рассказала о работе столичной киноиндустрии в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

2 января 2026

Статистикой поделился мэр города Сергей Собянин

Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги ушедшего года для киноиндустрии в Москве.

Площадь кинопарка «Москино» выросла почти в два раза – со 180 до 356 га. В числе новых локаций – «Современная Москва», «Провинциальные города Европы», «Рейхстаг», «Москва времен конструктивизма», «Города Ближнего и Среднего Востока», «Русский средневековый город». В 2025 году здесь сняли 100 проектов, среди них – БУРАТИНО, В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ, «Князь Андрей» и «Государь».

На кинозаводе «Москино» были открыты два новых павильона, включая комплекс для съемок с транспортом и студию с крупнейшим в России LED-экраном (площадь свыше 300 кв. м). В 2026 году там появятся новые павильоны с возможностью застройки декораций, а также готовые интерьеры (например, больница и ресторан).

На киностудии Горького продолжается модернизация, уже построены производственно-павильонный комплекс, центр костюма и реквизита, отреконструирован кинозал «Горький холл» на 300 мест. В здании студии в Валдайском проезде был введен в эксплуатацию новый масштабный студийно-производственный комплекс – в нем разместят 10 современных съемочных павильонов, просмотровые залы, аппаратные, гримерки и другие служебные помещения.

Сеть «Москино» выросла до 20 кинотеатров. В 2025 году там показано более 290 новинок, включая 69 российских премьер. Количество зрителей выросло на 22%.

Киноплатформе «Москино» за два с лишним года с момента открытия удалось привлечь около 3,1 млн пользователей. Напомним, что она обеспечивает быстрый доступ к согласованию локаций и съемочной инфраструктуре Москвы: крупнейшим киностудиям, реквизиту, костюмам и мерам поддержки кинопроизводителей.

Фото: официальный сайт Мэрии Москвы

