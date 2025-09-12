top banner
Кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко» представил программу

Автор: БК

12 сентября 2025

Фильмом открытия станет сказка «Огниво против Волшебной Скважины»

Киностудия Горького и Фонд развития детско-семейного и молодежного контента представили программу II Московского международного кинофестиваля молодежных фильмов «Высоко».

За призы в полнометражной конкурсной программе будут бороться восемь картин из США, Испании, Индии, России, Сербии и Японии. В их числе драма НЕВЗГОДАМ ВОПРЕКИ о смелой девушке из сельской местности; документальный фильм КОРПОРАЦИЯ «ЕДА» 2, раскрывающий пугающие тайны пищевой индустрии; анимация СТЕКЛОДУВ о волшебной любви скрипачки и сына владельца мастерской и другие.

Фильмом открытия «Высоко» станет музыкальная сказка ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ Анджея Петраса. Картина, находящаяся на стыке зрительского и фестивального кино, снята по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена.

Всего в рамках конкурсных и внеконкурсных показов можно будет бесплатно посмотреть более 60 картин разных жанров, снятых представителями разных стран о молодежи и для молодежи. Подробное расписание и регистрацию на сеансы можно найти на официальном сайте.  

Также на фестивале запланирована специальная программа – серия мастер-классов со специалистами индустрии и лаборатория-интенсив по съемке короткометражных фильмов.

Фото: пресс-служба фестиваля

