«Догги» Славы Росса примет участие в программе фестиваля в США

Автор: БК

12 ноября 2025

Международный фестиваль азиатских фильмов (AWFF) проходит в Калвер-Сити с 11 по 20 ноября

Драматический триллер ДОГГИ Славы Росса отправляется в Америку – картина примет участие в секции Asian Vision Международного фестиваля азиатских фильмов (AWFF), который ежегодно проводится в Калвер-Сити.

Показ фильма, премьера которого состоялась в этом году в рамках кинофестиваля «Окно в Европу», запланирован на 17 ноября.

По сюжету, Андрей (Александр Устюгов) теряет свою любимую собаку, и вместе с ней – смысл жизни. Однажды на пороге его квартиры появляется девушка (Мария Мацель) и предлагает исполнить роль его домашнего животного за деньги. Так начинается самое странное приключение в жизни одинокого петербуржца средних лет.

Международный фестиваль азиатских фильмов (AWFF) проходит с 11 по 20 ноября. Отмечается, что смотр объединяет более 50 стран своего региона – от Турции до Японии, от России до Индии. 

Фото: кадр из фильма ДОГГИ

