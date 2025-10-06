top banner
Ромком «Походу любовь» выиграл пять наград на кинофестивале в Великобритании

Автор: БК

6 октября 2025

В частности, картина была признана лучшим международным фильмом

Романтическая комедия Яны Климовой-Юсуповой ПОХОДУ ЛЮБОВЬ продолжает покорять мирового зрителя – лента была признана лучшим международным фильмом на кинофестивале Bournemouth International Film Festival (BIFF) в Великобритании.

В международной секции картина также получила награды за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу, лучший монтаж и лучший звук.

Главные роли в ПОХОДУ ЛЮБОВЬ исполнили Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко. 

Производством картины занимались кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр KION. Продюсеры проекта – Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Максим Ковалевич, Максим Филатов, Илья Бурец и Игорь Мишин.

Организаторы BIFF отмечают, что это фестиваль, на котором звучат смелые голоса и появляются новые таланты.

Фото: кадр из фильма ПОХОДУ ЛЮБОВЬ

