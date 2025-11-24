Игорь Хомский стал директором по развитию студии KIONFILM

Ожидается, что он сфокусируется на оффлайн-инициативах

Студия KIONFILM продолжает расширять команду – на новую позицию директора по развитию назначен продюсер, эксперт в сфере культурного менеджмента и международных проектов Игорь Хомский.

Ожидается, что он сфокусируется на оффлайн-инициативах. В частности, одним из ключевых проектов станет фестиваль студенческих спектаклей «Первый план», который впервые прошел в марте 2025 года под руководством медиаменеджера.

Кроме того, Хомский нацелен на создание и других продюсерских проектов, связанных с поиском талантов и развитием новых форматов для широкой зрительской аудитории.

В прошлом он занимал должности программного директора проекта «Сноб» и генерального продюсера Russian Film Festival от РОСКИНО – под руководством медиаменеджера было организовано более 20 фестивалей российского кино на всех континентах. С апреля 2024 года Хомский работал в холдинге «МТС Медиа» директором по взаимодействию с индустрией.

Фото: KIONFILM