Игорь Хомский стал директором по развитию студии KIONFILM
Ожидается, что он сфокусируется на оффлайн-инициативах
Студия KIONFILM продолжает расширять команду – на новую позицию директора по развитию назначен продюсер, эксперт в сфере культурного менеджмента и международных проектов Игорь Хомский.
Ожидается, что он сфокусируется на оффлайн-инициативах. В частности, одним из ключевых проектов станет фестиваль студенческих спектаклей «Первый план», который впервые прошел в марте 2025 года под руководством медиаменеджера.
Кроме того, Хомский нацелен на создание и других продюсерских проектов, связанных с поиском талантов и развитием новых форматов для широкой зрительской аудитории.
В прошлом он занимал должности программного директора проекта «Сноб» и генерального продюсера Russian Film Festival от РОСКИНО – под руководством медиаменеджера было организовано более 20 фестивалей российского кино на всех континентах. С апреля 2024 года Хомский работал в холдинге «МТС Медиа» директором по взаимодействию с индустрией.
Фото: KIONFILM