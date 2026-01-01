Итоги 2025 года: сцены из частной жизни

В 2025 году российская киноиндустрия продолжила жить свою новую жизнь – без мейджоров, но с неофициальным контентом, с изобилием сказок и комедий, со сложным летом и обнадеживающей осенью. В этом материале БК подводит некоторые итоги последних двенадцати месяцев.

Момент пробуждения

Почти весь 2025 год мы следили за посещаемостью кинотеатров и отмечали одну и ту же тенденцию – прирост сборов и одновременное падение числа проданных билетов по сравнению с 2024-м. Все изменилось осенью, когда в репертуаре площадок, помимо жанрово привычных, пусть и крупных семейных релизов, появились сначала ДРАКУЛА, а затем – АВГУСТ и ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3. Вместе эти картины показали, что ту трещину в посещаемости, которую так хорошо было видно на протяжении многих месяцев, можно заделать – но для этого нужны соответствующие материалы. И что взрослая публика, предоставленная зачастую сама себе, все так же готова ходить в кино на фильмы, которые ей по-настоящему интересны. В целом подобные выводы мы делали и раньше, но на контрасте с нынешним летним прокатом они выглядят особенно ярко.

Очень хочется надеяться, что в 2026-2027 годах подобные «качели» отрасли удастся нивелировать за счет большего числа проектов, рассчитанных на разные зрительские сегменты. И в графике релизов, и в целом в пакетах дистрибьюторов достаточно фильмов, способных стабилизировать кинохождение у взрослой публики. Так что теперь задача прокатчиков – использовать данный потенциал в полной мере.

Невидимый мир

Говоря о пиратской продукции в прокате в 2025 году, главное, что хочется отметить, это то, что ее наличие, вопреки высказываниям некоторых деятелей индустрии, не сошло на нет и, более того, все еще позволяет кинотеатрам существовать в условиях, когда отечественные блокбастеры выходят только по большим праздникам. Ключевыми релизами года в теневом сегменте стали такие ленты, как ЗВЕРОПОЛИС 2, ЛИЛО И СТИЧ и КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, что в целом повторяет тренд официального проката, в котором семейные проекты становятся самыми успешными. Мультфильм студии Disney весь декабрь собирает полные залы – и складывается впечатление, что он может претендовать на звание самой кассового картины 2025 года в принципе. Впрочем, подсчитать его реальные цифры, увы, мы все еще не можем. Более того, в этом году наша схема оценки сборов теневого проката также перестала работать, поскольку результаты короткометражек с предсеансовым обслуживанием некорректно отображаются в системе ЕАИС в общедоступном режиме. В новом году мы постараемся решить этот вопрос и добиться большей точности по этому параметру.

Золотые жилы

В 2025 году аниме было постоянной темой обсуждения внутри редакции БК. Успех ДАНДАДАН летом, триумф нового ИСТРЕБИТЕЛЯ ДЕМОНОВ в пиратском сегменте (его касса, по некоторым данным, составила порядка 500 млн рублей), огромный интерес фанатов к полнометражному ЧЕЛОВЕКУ-БЕНЗОПИЛЕ. При сохраняющейся широкой амплитуде сборов аниме явно остается крайне перспективным направлением в прокате (это можно ощутить только по количеству соответствующих косплееров на недавнем «Comic Con Игромир») – и далеко не единственным.

Дополнительным источником выручки для кинотеатров в 2025 году стал турецкий контент: ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК и ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ выступили заметно выше ожиданий рынка. Мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ не смогла повторить успех предшественников, но вряд ли это отпугнет дистрибьюторов от новых опытов в данном направлении.

Спящими хитами российского проката также стали азиатские игровые проекты ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ и ВЫХОД 8. Фэнтези-экшн неожиданно сильно привлек поклонников вебтунов, корейских цифровых комиксов, а японский триллер объединил на своих сеансах любителей пощекотать себе нервы, фестивальную публику и геймеров, знатоков одноименной видеоигры.

Все эти сегменты аудитории – ценители аниме, манхвы или поклонники турецкой суперзвезды Ханде Эрчел – отличаются высокой вовлеченностью в объекты своего интереса. И когда правообладатели, дистрибьюторы или кинотеатры выстраивают коммуникацию с фанатскими комьюнити не через универсальную рекламную подачу, а демонстрируя погружение в контекст, это тут же вызывает соответствующую коммерческую отдачу. Выходит, грамотное взаимодействие всех игроков рынка с уже найденными фанатскими сообществами и поиск новых ниш представляются одними из самых перспективных направлений для работы в новом году.

Дни открытых дверей

В 2025 году к нам вернулся фестиваль поп-культуры «Сomic Con Игромир», который состоялся офлайн именно под этой вывеской впервые за шесть лет. Безусловно, разница в посещаемости заметна (183 тысячи человек в 2019-м против 53,5 тысячи в этом), но наивно отрицать рабочую силу самого бренда. И она становится ясна, даже если просто посмотреть на обширный список проектов, решившихся на презентации в рамках мероприятия. Здесь нашлось место и грядущим блокбастерам, и сериалам онлайн-кинотеатров, и совершенно неочевидным лентам вроде драмы КРАСАВИЦА. А совсем незадолго до «Сomic Con Игромир» в Москве прошел «Фандом Фест», организованный «ВКонтакте» и привлекший 15 тысяч посетителей. В его рамках также были представлены самые разнообразные сериалы и фильмы. Очевидно, что дистрибьюторы и онлайн-кинотеатры видят в подобных мероприятиях еще одну возможность для промо собственных проектов и готовы работать в этом направлении, что называется, на перспективу. Однако сейчас предугадать заинтересованность и вовлеченность аудитории им удается далеко не всегда.

Если презентации Bubble Studios на «Сomic Con Игромир» ожидаемо стали самыми многочисленными и шумными (и могли по количеству людей соревноваться только с конкурсом косплея), то представления там же таких картин, как мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС или мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, явно оказались не совсем близки зрителям. А вот на «Фандом Фесте» панель экранизации книги Анны Джейн была принята с восторгом: прокатчик даже использует снятый там ролик в качестве наглядной иллюстрации популярности литературного произведения и его грядущей адаптации.

В США основной фокус Comic-Con в Сан-Диего за последние годы заметно сместился с громких студийных проектов на сериалы и анимацию. Российская версия фестиваля пока ищет себя – и попутно сообщает что-то важное индустрии. Если, например, очередь за автографами к художнику Marvel Эсаду Рибичу выглядит как обыденность, то ажиотаж на стендах студий озвучания – это уже новая реальность, и внушительная фан-база есть там даже у людей за кадром.

Лето с великанами

Феноменальный успех НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ и отличные цифры МАТЕРИАЛИСТКИ со всей очевидностью доказали, что летом можно зарабатывать – даже без официального мейджорского контента. Ни этим фильмам, ни пиратским релизам ничто не мешало – ни отличная погода, ни сезон отпусков, ни прочие причины, которые до сих пор заставляют российское кинопроизводство воспринимать летний отрезок как чуть ли не мертвый сезон. Однако для мощной кассы в эти месяцы нужен не просто хороший фильм – нужен настоящий блокбастер, обладающий определенным «портфелем» продающих элементов. Это должен быть и яркий, узнаваемый актерский состав, и нацеленность на широкую аудиторию, и сильная промостратегия.

2026 год в этом смысле должен стать поворотным. Уже сейчас понятно, что всем вышеописанным набором обладают как минимум два релиза – ХОЛОП 3 и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Хочется верить, что этот список будет только пополняться, и мы наконец-то вернемся в сезон блокбастеров в полном смысле этого слова.

01.01.2026 Автор: Илья Кувшинов, Никита Никитин, Максим Острый, Георгий Романов