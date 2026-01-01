top banner

Аналитика


Итоги 2025 года: сцены из частной жизни

БК подводит некоторые итоги минувших 12 месяцев

В 2025 году российская киноиндустрия продолжила жить свою новую жизнь – без мейджоров, но с неофициальным контентом, с изобилием сказок и комедий, со сложным летом и обнадеживающей осенью. В этом материале БК подводит некоторые итоги последних двенадцати месяцев.

Момент пробуждения

Почти весь 2025 год мы следили за посещаемостью кинотеатров и отмечали одну и ту же тенденцию – прирост сборов и одновременное падение числа проданных билетов по сравнению с 2024-м. Все изменилось осенью, когда в репертуаре площадок, помимо жанрово привычных, пусть и крупных семейных релизов, появились сначала ДРАКУЛА, а затем – АВГУСТ и ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3. Вместе эти картины показали, что ту трещину в посещаемости, которую так хорошо было видно на протяжении многих месяцев, можно заделать – но для этого нужны соответствующие материалы. И что взрослая публика, предоставленная зачастую сама себе, все так же готова ходить в кино на фильмы, которые ей по-настоящему интересны. В целом подобные выводы мы делали и раньше, но на контрасте с нынешним летним прокатом они выглядят особенно ярко.

Очень хочется надеяться, что в 2026-2027 годах подобные «качели» отрасли удастся нивелировать за счет большего числа проектов, рассчитанных на разные зрительские сегменты. И в графике релизов, и в целом в пакетах дистрибьюторов достаточно фильмов, способных стабилизировать кинохождение у взрослой публики. Так что теперь задача прокатчиков – использовать данный потенциал в полной мере.

Невидимый мир

Говоря о пиратской продукции в прокате в 2025 году, главное, что хочется отметить, это то, что ее наличие, вопреки высказываниям некоторых деятелей индустрии, не сошло на нет и, более того, все еще позволяет кинотеатрам существовать в условиях, когда отечественные блокбастеры выходят только по большим праздникам. Ключевыми релизами года в теневом сегменте стали такие ленты, как ЗВЕРОПОЛИС 2, ЛИЛО И СТИЧ и КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, что в целом повторяет тренд официального проката, в котором семейные проекты становятся самыми успешными. Мультфильм студии Disney весь декабрь собирает полные залы – и складывается впечатление, что он может претендовать на звание самой кассового картины 2025 года в принципе. Впрочем, подсчитать его реальные цифры, увы, мы все еще не можем. Более того, в этом году наша схема оценки сборов теневого проката также перестала работать, поскольку результаты короткометражек с предсеансовым обслуживанием некорректно отображаются в системе ЕАИС в общедоступном режиме. В новом году мы постараемся решить этот вопрос и добиться большей точности по этому параметру.

Золотые жилы

В 2025 году аниме было постоянной темой обсуждения внутри редакции БК. Успех ДАНДАДАН летом, триумф нового ИСТРЕБИТЕЛЯ ДЕМОНОВ в пиратском сегменте (его касса, по некоторым данным, составила порядка 500 млн рублей), огромный интерес фанатов к полнометражному ЧЕЛОВЕКУ-БЕНЗОПИЛЕ. При сохраняющейся широкой амплитуде сборов аниме явно остается крайне перспективным направлением в прокате (это можно ощутить только по количеству соответствующих косплееров на недавнем «Comic Con Игромир») – и далеко не единственным.

Дополнительным источником выручки для кинотеатров в 2025 году стал турецкий контент: ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК и ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ выступили заметно выше ожиданий рынка. Мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ не смогла повторить успех предшественников, но вряд ли это отпугнет дистрибьюторов от новых опытов в данном направлении.

Спящими хитами российского проката также стали азиатские игровые проекты ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ и ВЫХОД 8. Фэнтези-экшн неожиданно сильно привлек поклонников вебтунов, корейских цифровых комиксов, а японский триллер объединил на своих сеансах любителей пощекотать себе нервы, фестивальную публику и геймеров, знатоков одноименной видеоигры.

Все эти сегменты аудитории – ценители аниме, манхвы или поклонники турецкой суперзвезды Ханде Эрчел – отличаются высокой вовлеченностью в объекты своего интереса. И когда правообладатели, дистрибьюторы или кинотеатры выстраивают коммуникацию с фанатскими комьюнити не через универсальную рекламную подачу, а демонстрируя погружение в контекст, это тут же вызывает соответствующую коммерческую отдачу. Выходит, грамотное взаимодействие всех игроков рынка с уже найденными фанатскими сообществами и поиск новых ниш представляются одними из самых перспективных направлений для работы в новом году.

Дни открытых дверей

В 2025 году к нам вернулся фестиваль поп-культуры «Сomic Con Игромир», который состоялся офлайн именно под этой вывеской впервые за шесть лет. Безусловно, разница в посещаемости заметна (183 тысячи человек в 2019-м против 53,5 тысячи в этом), но наивно отрицать рабочую силу самого бренда. И она становится ясна, даже если просто посмотреть на обширный список проектов, решившихся на презентации в рамках мероприятия. Здесь нашлось место и грядущим блокбастерам, и сериалам онлайн-кинотеатров, и совершенно неочевидным лентам вроде драмы КРАСАВИЦА. А совсем незадолго до «Сomic Con Игромир» в Москве прошел «Фандом Фест», организованный «ВКонтакте» и привлекший 15 тысяч посетителей. В его рамках также были представлены самые разнообразные сериалы и фильмы. Очевидно, что дистрибьюторы и онлайн-кинотеатры видят в подобных мероприятиях еще одну возможность для промо собственных проектов и готовы работать в этом направлении, что называется, на перспективу. Однако сейчас предугадать заинтересованность и вовлеченность аудитории им удается далеко не всегда.

Если презентации Bubble Studios на «Сomic Con Игромир» ожидаемо стали самыми многочисленными и шумными (и могли по количеству людей соревноваться только с конкурсом косплея), то представления там же таких картин, как мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС или мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, явно оказались не совсем близки зрителям. А вот на «Фандом Фесте» панель экранизации книги Анны Джейн была принята с восторгом: прокатчик даже использует снятый там ролик в качестве наглядной иллюстрации популярности литературного произведения и его грядущей адаптации.

В США основной фокус Comic-Con в Сан-Диего за последние годы заметно сместился с громких студийных проектов на сериалы и анимацию. Российская версия фестиваля пока ищет себя – и попутно сообщает что-то важное индустрии. Если, например, очередь за автографами к художнику Marvel Эсаду Рибичу выглядит как обыденность, то ажиотаж на стендах студий озвучания – это уже новая реальность, и внушительная фан-база есть там даже у людей за кадром.

Лето с великанами

Феноменальный успех НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ и отличные цифры МАТЕРИАЛИСТКИ со всей очевидностью доказали, что летом можно зарабатывать – даже без официального мейджорского контента. Ни этим фильмам, ни пиратским релизам ничто не мешало – ни отличная погода, ни сезон отпусков, ни прочие причины, которые до сих пор заставляют российское кинопроизводство воспринимать летний отрезок как чуть ли не мертвый сезон. Однако для мощной кассы в эти месяцы нужен не просто хороший фильм – нужен настоящий блокбастер, обладающий определенным «портфелем» продающих элементов. Это должен быть и яркий, узнаваемый актерский состав, и нацеленность на широкую аудиторию, и сильная промостратегия.

2026 год в этом смысле должен стать поворотным. Уже сейчас понятно, что всем вышеописанным набором обладают как минимум два релиза – ХОЛОП 3 и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Хочется верить, что этот список будет только пополняться, и мы наконец-то вернемся в сезон блокбастеров в полном смысле этого слова.

01.01.2026 Автор: Илья Кувшинов, Никита Никитин, Максим Острый, Георгий Романов

Самое читаемое

Комедия «Праздники» получит четвертый сезон
Подробнее
Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 декабря 2025 года
Подробнее
Okko рассказал о новогодних премьерах 
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Елки 12» снова выигрывают уикенд
Подробнее
Предпродажи праздничного уикенда: «Буратино» и «Простоквашино» продолжают борьбу за второе место
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Новый «Хищник» возглавил рейтинг популярных проектов у пиратов в декабре
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках января
Подробнее
Premier подвел итоги 2025 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках января
Подробнее
ТНТ подвел итоги 2025 года
Подробнее
Ролик «Дьявол носит Prada 2» стал самым просматриваемым кинотрейлером 2025 года
Подробнее
КИОН рассказал о новинках января
Подробнее
Start рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
Предпродажи праздников: последний взгляд на лидеров перед стартом
Подробнее
Касса четверга: «Елки 12» остаются в лидерах
Подробнее
Касса России: новые «Три богатыря» стартовали со второго места
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 12» остались в лидерах
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» продолжает лидировать
Подробнее