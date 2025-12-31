Okko рассказал о новогодних премьерах 

«Карта желаний», «Манюня: Детство Ба» и много новинок библиотеки

Онлайн-кинотеатр Okko поделился информацией о грядущих проектах, которые появятся на сервисе в эти новогодние праздники.

В числе новинок – драмеди «Карта желаний», музыкальная сказка АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, а также многое другое.

Уже на сервисе:

«Манюня: Детство Ба» (семейная комедия, реж. Арман Марутян)

События развиваются в первой половине ХХ века. Семья Розы перебирается в Берд, чтобы начать все с чистого листа и гармонично влиться в размеренный уклад жизни живописной армянской деревушки. Сам переезд становится для семьи огромным испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Но несмотря ни на что, маленькая Роза очень рада оказаться в Берде, ведь теперь она будет неразлучна со своей двоюродной сестрой Фаей. Родители девочки постепенно обустраиваются: мама Мария мечтает получить работу в местной школе, чему всеми силами пытается помешать Роза, а отец Иосиф, несмотря на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную аферу за другой. В деревне к сестрам Розе и Фае примыкает местный мальчишка Гамлет, и неразлучная троица сразу же попадает в водоворот приключений, устраивая вокруг настоящий переполох.

«Догументалка: Один дома»

Поначалу пес – роскошный золотистый ретривер – даже не верит своему счастью и подозрительно озирается, проверяя, точно ли хозяин ушел? И как только он понимает, что остался абсолютно один, начинается настоящее веселье: квартира постепенно превращается в большую игровую, где в ход идут самые разнообразные предметы: от подушек и летящих из них перьев до новогодней елки и гирлянд на шторах. Раньше хозяин строго-настрого запрещал прикасаться ко всем этим предметам, но теперь, когда пес остался один дома, он наконец-то может с чистой совестью потрогать, потаскать и погрызть все эти любопытные штуки, которые катаются, грохочут и пищат.

«Волшебный участок», 2-й сезон (комедия, реж. Степан Гордеев)

Во времена Великого Посольства Петр Первый привез в Петербург не только новые технологии и знания. Вместе с ними в город тайно проникли иностранные «сказочные», которые и по сей день живут в Питере. Бывший снайпер Леха вместе с командой московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями нападают на след Кощея и отправляются в северную столицу, чтобы раскрыть тайну гибели сотрудников местного ОБСП. Им предстоит расследовать множество загадочных преступлений, отыскать Василису и противостоять злым силам, способным уничтожить весь мир.

«Русские народные. Вся правда о сказках» (документальный, реж. Эльдар Мусин)

В последние годы в России заметно растет интерес к традиционной русской культуре, в основе которой лежит фольклор. Чтобы лучше понимать ее корни, обратимся к первоистокам – а именно, к мифам, преданиям и сказкам. Русские сказки говорят о наших предках и прошлом намного больше, чем исторические источники и исследования экспертов, и скрывают множество загадок и тайн. Что же такое сказка и кем были первые рассказчики? Как она связана с древними ритуалами, какие сюжеты наиболее распространены в русском фольклоре и почему они актуальны по сей день? Какие образы раскрывают главные герои древних сказаний и былин и какую роль в них играют животные? Увлекательное и подробное погружение в захватывающий мир русских народных сказок со звездой «Волшебного участка» Николаем Наумовым.

«Черное облако», 2-й сезон (триллер, реж. Карен Оганесян)

Прошло полгода. Следователь Оксана живет в доме своего одноклассника Александра и не помнит событий прошлой жизни. Оксана начинает замечать за собой приступы неконтролируемого гнева и подозревает, что обладает некой страшной и разрушительной внутренней силой. Женщина пытается восстановить в памяти детали рокового дня, перевернувшего ее судьбу. Но правда окажется куда страшнее, чем она могла предполагать. Оксана понимает, что ее зловещий дар могла унаследовать дочь. Чтобы остановить череду загадочных смертей, героине предстоит сделать сложный моральный выбор.

ГОРЫНЫЧ (приключения, реж. Дмитрий Хонин)

Старший лейтенант ВМФ РФ Алексей Алехин неожиданно оказывается в сказочном мире! А все из-за того, что морское чудовище из таинственной пещеры похитило и перенесло в параллельную реальность его батискаф. Там герой спасает детеныша дракона, названного Горынычем, и малыш теперь считает Алехина своей мамой. Вместе с новым другом отважному моряку предстоит помочь князю Филимону справиться со смертельной хандрой, сразить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от врагов и предателей, а также встретить свою любовь.

СЕМЬЯНИН (романтическая комедия, реж. Дмитрий Власкин)

Успешный бизнесмен Георгий празднует свое 45-летие и осознает, что богатство не приносит счастья: он одинок, женщины вокруг заинтересованы лишь в его деньгах, а душевной близости нет. В состоянии грусти и алкогольного опьянения он просит своего помощника найти ему «настоящую семью». Наутро в его доме появляется жена и двое детей, которые уверяют Георгия, что были тут всегда. Несмотря на шок и непонимание, герой постепенно погружается в семейную жизнь, пытаясь разобраться, настоящая ли эта семья или странная иллюзия.

ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (семейный, реж. Александр Войтинский)

У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница, которая отличается от обыкновенных нянь и ведет себя странно. У нее необычное чувство юмора и вздорный характер, но и чертовского обаяния ей не занимать. Скоро Петя узнает о том, что она – настоящая Баба Яга «под прикрытием», которая по воле случая очутилась среди людей, и теперь ей необходима помощь мальчика, чтобы вернуть себе потерянную ступу и магические силы. Но и она не останется в долгу и научит Петю летать на ступе и не бояться ничего и никого.

«Праздники», 3-й сезон (комедия, реж. Борис Дергачев)

Большая семья собирается на даче на майские праздники, чтобы по традиции хорошо провести время, насладиться природой и поесть шашлыков. Вот только на этот раз у каждого из членов семьи есть свои секреты, которые висят на них мертвым грузом и мешают наслаждаться выходными. Когда однажды один из присутствующих случайно раскрывает тайну, за столом начинается хаос. Но что ни делается, все к лучшему, верно? Подробный и обстоятельный разговор наверняка сделает родственников только ближе.

С 31 декабря:

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (мюзикл, реж. Юрий Хмельницкий)

Юная Алиса, современная школьница, чья жизнь проходит в бешеном ритме большого города, неразрывно связана с цифровым миром. Ее семья переживает непростой период: родители заняты карьерой, а отношения с сестрой напряженные. На фоне стресса у Алисы начинаются приступы паники. Однажды, пытаясь справиться с очередным приступом, она случайно открывает портал в волшебную Страну чудес через старинное зеркало в квартире бабушки. В этой стране, где время остановилось на полудне, а лето длится вечно, Алиса встречает знакомых людей в облике сказочных героев. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит пройти четыре испытания, символизирующие ее внутренние переживания. В ходе путешествия Алиса встретит загадочную Синюю Гусеницу, которая задаст ей важные вопросы о страхе быть собой. Это невероятное приключение станет для Алисы возможностью переосмыслить свою жизнь и научиться видеть магию в повседневности.

С 1 января:

СНЕГОВИК (семейный, реж. Александр Бабаев)

Дед Мороз готовится подарить людям Новый год, но праздник оказывается под угрозой срыва. Злая и завистливая колдунья Вьюга хочет завладеть миром, погрузив его в холод и мрак, и уничтожить доброго волшебника. Об этом узнает обыкновенная девочка, которая с помощью ожившего обаятельного снеговика пытается помешать коварным планам злодейки. В компании мамы и их нового загадочного знакомого юная москвичка отправляется в захватывающее путешествие по улицам столицы на поиски могущественного артефакта, который поможет вернуть людям самый любимый праздник в году.

«Карта желаний» (драмеди, реж. Оксана Мафагел)

К тридцати годам Олеся уже ответила на два извечных вопроса ― «Кто виноват?» и «Что делать?». И ответы, по ее мнению, таковы: виноваты все и нужно мстить. Мстить своему жениху-душниле, коллегам-занудам, маме, постоянно требующей внуков, и вообще всем, кто бесит. А бесят ее буквально все! По совету лучшей подруги Фаи Олеся подключилась к психологическому марафону «Карта желаний» и отвела душу, придумав для каждого страшную месть. И вроде бы уже отлегло… Но внезапно желания начинают исполняться. И вот лучшая подруга с идеальной фигурой набирает лишний вес, беспомощный коллега бегает по офису со степлером в мягком месте, а любимая мама на седьмом десятке ждет ребенка. И это только начало! Впереди самое изощренное наказание, которое она приготовила для своего жениха. Олеся в шоке и понимает, что нужно остановить проклятую карту желаний. Но как?

«Три друга, клад и матрос Кошка» (семейный, реж. Сергей Жигунов, Владимир Потапов)

Наши дни. Совершенно разные по характеру герои, которые учатся в Нахимовском училище в Севастополе, объединены общей целью – они мечтают найти сокровища, которые были спрятаны по команде адмирала Нахимова во время Крымской войны. В охоте за сокровищами участвуют контрабандисты, черные археологи и даже привидения. Пройдя через череду захватывающих приключений, попадая порой в мистические истории, мальчишки узнают цену настоящей дружбы и взаимовыручки.

«Великолепный век», 3-й сезон (мелодрама, реж. Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын)

Турция, XVI век. Шехзаде Сулейман едет в Стамбул, чтобы занять место своего почившего отца и самому стать султаном. В то же время в город привозят рабынь, плененных крымскими татарами. Среди них оказывается славянская девушка Александра, которая привлекает внимание нового султана. Она принимает ислам и становится одной из наложниц Сулеймана, получает новое имя Хюррем и начинает свое медленное, но уверенное восхождение по дворцовой иерархии. Хитрость, ум и красота Хюррем помогают ей стать законной супругой султана и значительно повлиять на ход исторических событий Османской империи.

Со 2 января:

ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (комедия, реж. Радда Новикова)

Лучшие подруги Лера, Валя и Оля живут в Петербурге. В очередной раз собравшись вместе, девушки решают развлечь себя совершением древнего мистического ритуала. Надев на себя пышные екатерининские парики и откупорив бутылочку вина, подруги перед зеркалом начинают вызывать дух Екатерины Великой. Однако шуточный ритуал неожиданно оборачивается реальным появлением в их квартире императрицы. Поначалу перемещение в XXI век несколько обескураживает царственную особу, однако совсем скоро ей удается на удивление ловко освоиться. Екатерина продолжает требовать к себе особого отношения, в частности предпочитая передвигаться по улицам Санкт-Петербурга исключительно на такси, стилизованном под привычную карету. Новые знакомые показывают ей клубы и веселятся на всю катушку. Однако вскоре девушки замечают, что реальность вокруг них начинает искажаться. Осознав опасность нарушения хода истории, они ищут способ отправить императрицу обратно в XVIII век, но сама Екатерина не спешит покидать современность.

«Няня Оксана» (комедия, реж. Евгения Абдель-Фаттах)

Оксана прилетает в Москву из Краснодара к своему жениху, однако тот вместо обещанной любви и долгожданной свадьбы решает бросить девушку. Не желая возвращаться домой, она начинает искать работу в столице и неожиданно попадает в дом к богатому ресторатору и вдовцу Ивану Самсонову, который ищет няню для своих троих детей. Взбалмошная и громкая Оксана поначалу кажется не самой подходящей кандидатурой на роль няни, однако вскоре становится понятно, что именно ее так не хватало в доме Самсоновых.

С 3 января:

ГЛАЗАМИ ПСА (хоррор, реж. Бен Леонберг)

После смерти родственника Тодд вместе с преданным псом Инди переезжает в старый загородный дом. Но ферма не дарит долгожданный покой – напротив, она таит в себе нечто древнее и зловещее. Когда хозяин начинает терять связь с реальностью, именно Инди первым замечает потусторонние силы, пробудившиеся в стенах дома. Не в силах предупредить человека, которого любит больше жизни, он вступает в отчаянную схватку с демонами, видимыми лишь ему одному.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (хоррор, реж. Олег Витвицки)

Решив отдохнуть как в былые времена, группа университетских приятелей снимает роскошный загородный особняк, оборудованный по последнему слову техники. Их новое пристанище поражает воображение передовыми технологиями, а главным его чудом становится умная колонка «Алена». Этот продвинутый ИИ-помощник не просто обслуживает гостей, но обладает поразительными способностями – она полностью управляет умным домом, решает комплексные проблемы и имеет доступ к личным данным владельцев. Ситуация выходит из-под контроля, когда искусственный интеллект начинает проявлять нездоровый интерес к гостям. Начав с безобидной игры «Угадай персонажа», «Алена» постепенно превращает отдых в кошмар. Попытки отключить неуправляемый ИИ приводят к тому, что гости оказываются втянутыми в смертельно опасную игру. Но истинная цель этого квеста – раскрыть мрачную правду о загадочной смерти их подруги Алены, произошедшей при странных обстоятельствах менее года назад. Помимо официальной версии о несчастном случае, искусственный разум располагает другой информацией. В замкнутом пространстве особняка разворачивается борьба за выживание, где каждый шаг может стать последним.

С 5 января:

УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (драма, реж. Линн Рэмси)

После рождения ребенка Грейс и Джексон переезжают в уединенный дом в горах Монтаны. Здесь, в тишине, посреди прекрасной природы, Грейс надеется снова начать писать, а Джексон – заниматься музыкой. Но идиллия быстро дает трещину: гнетущая изолированная атмосфера и тяжесть родительства подталкивают Грейс к краю обрыва. Реальность начинает расплываться, любовь теряет свою силу, а материнство внезапно становится ловушкой. День ото дня женщина все глубже начинает погружаться в постродовую депрессию.

С 6 января :

МИР В ОГНЕ (триллер, реж. Дж.Дж. Перри)

После мощной вспышке на Солнце мир погружается в хаос, угрожающий полностью уничтожить человеческую цивилизацию. Люди отчаянно борются за выживание, а опасные группировки пытаются захватить власть в разных уголках планеты. Великобританией правит самопровозглашенный король Август, большой ценитель искусства и коллекционер музейных экспонатов. Он одержим идеей стать обладателем шедевра мировой живописи – «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Август обращается за помощью к профессиональному охотнику за сокровищами Джейку, обещая взамен исполнить его мечту. Джейк отправляется в опасное путешествие в далекие земли, кишащие дикарями и вооруженными головорезами.

С 7 января:

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ МЕДВЕДЯ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ ЧЕЛОВЕКА (комедия, реж. Пьер Ришар)

Отшельник Грегуар живет в глуши среди прекрасных гор и лесов юга Франции в небольшой хижине, избегая контактов с внешним миром. Однако случайная встреча с молодым человеком Мишелем, страдающим синдромом Аспергера, нарушает его уединение и переворачивает жизнь старика с ног на голову. Мишель и Грегуар быстро находят общий язык на почве любви к природе. Вместе им предстоит спасти от гибели медведя, сбежавшего из бродячего цирка и неприспособленного к условиям естественной среды обитания диких животных.

«Дух моей общаги», финал 2-го сезона (анимационный, реж. Лина Килевая)

Погибший при загадочных обстоятельствах студент Олежа, потеряв свою форму призрака, оказывается в Лимбе – мире белоснежной тайги, где снег идет снизу вверх, холода не существует, а жизнь и смерть замерли в равновесии. Он получает возможность снова увидеть самые яркие эпизоды из собственной жизни. Но теперь предстоит отличить ложное воспоминание от настоящего, сон от реальности, а светлые стремления – от бреда помешательства. Это не так просто, тем более, когда призма, через которую Олежа смотрит, так непостоянна. Кто знает, какие ответы он найдет, глядя на самого себя и свою жизнь под другим углом и как же разглядеть в этом калейдоскопе Диму – живого друга, оставшегося на «той» стороне, в мире живых. Вспомнит ли он вообще о своем призрачном соседе, увидятся ли они еще хоть раз, будет ли он искать встречи, и если будет – к кому обратится за помощью?

