На CSTB.PRO.MEDIA 2026 обсудят ключевые векторы развития медиарынка

Центральная дискуссия форума пройдет 17 февраля

17 и 18 февраля в Москве пройдет деловой форум CSTB.PRO.MEDIA 2026. В рамках его деловой программы состоится ряд мероприятий, посвященных тенденциям современного медиапотребления.

Центральным событием форума обещает стать стратегическая сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория», которая пройдет 17 февраля.

В фокусе дискуссии – ключевые векторы развития медиарынка на ближайшие годы. На сессии обещают обсудить, как формируется сегодня медиаизмерение, стратегии развития ведущих игроков медиарынка, рекомендации Минкультуры и Минцифры по критериям оценки восприятия зрителем традиционных ценностей при производстве видеоконтента, условия технологической независимости российских медиакомпаний, рост рынка рекламы, в том числе за счёт расширения деятельности маркетплейсов, перспективы рынков Китая, ОАЭ, Индии и многое другое.

Модератором мероприятия выступит Денис Кусков, генеральный директор ИАА «Telecom Daily».

К участию в мероприятии приглашены: Дмитрий Борисов (АО «Первый канал. Всемирная сеть»), Екатерина Ларина (Минцифры России), Юлия Голубева (Газпром-Медиа Холдинг), Юлиана Слащёва («Союзмультфильм», киностудия им. М. Горького), Дмитрий Пашутин («Национальная Медиа Группа»), Дмитрий Смирнов (ON Медиа), Гавриил Гордеев (Okko), Григорий Урьев (АО «Синтерра Медиа»).

Также в рамках форума в торжественной обстановке будут объявлены победители 17-й Национальной премии «Большая цифра».

Напомним, что регистрация на деловую программу доступна на сайте мероприятия.

Фото: пресс-служба форума