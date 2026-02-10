top banner

На CSTB.PRO.MEDIA 2026 обсудят ключевые векторы развития медиарынка

10 февраля 2026

Центральная дискуссия форума пройдет 17 февраля

17 и 18 февраля в Москве пройдет деловой форум CSTB.PRO.MEDIA 2026. В рамках его деловой программы состоится ряд мероприятий, посвященных тенденциям современного медиапотребления. 

Центральным событием форума обещает стать стратегическая сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория», которая пройдет 17 февраля. 

В фокусе дискуссии – ключевые векторы развития медиарынка на ближайшие годы. На сессии обещают обсудить, как формируется сегодня медиаизмерение, стратегии развития ведущих игроков медиарынка, рекомендации Минкультуры и Минцифры по критериям оценки восприятия зрителем традиционных ценностей при производстве видеоконтента, условия технологической независимости российских медиакомпаний, рост рынка рекламы, в том числе за счёт расширения деятельности маркетплейсов, перспективы рынков Китая, ОАЭ, Индии и многое другое. 

Модератором мероприятия выступит Денис Кусков, генеральный директор ИАА «Telecom Daily».

К участию в мероприятии приглашены: Дмитрий Борисов (АО «Первый канал. Всемирная сеть»), Екатерина Ларина (Минцифры России), Юлия Голубева (Газпром-Медиа Холдинг), Юлиана Слащёва («Союзмультфильм», киностудия им. М. Горького), Дмитрий Пашутин («Национальная Медиа Группа»), Дмитрий Смирнов (ON Медиа), Гавриил Гордеев (Okko), Григорий Урьев (АО «Синтерра Медиа»).

Также в рамках форума в торжественной обстановке будут объявлены победители 17-й Национальной премии «Большая цифра».

Напомним, что регистрация на деловую программу доступна на сайте мероприятия.

Фото: пресс-служба форума

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве состоялась премьера фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2025 год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 февраля
Подробнее
Okko рассказал о новинках февраля
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 февраля 2026 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Убежище» и «Здесь был Юра» вырвались в лидеры
Подробнее
Минкультуры будет определять приоритетные направления поддержки отечественного кино
Подробнее
Касса четверга: «Горничная» снова в лидерах
Подробнее
Суд отказал в апелляции экс-офису Sony Pictures в России
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA обсудят стратегии развития экосистем и контентную политику онлайн-кинотеатров
Подробнее
Предварительная касса четверга: боевик «Убежище» стартовал со второй строчки чарта
Подробнее
Бесплатное пользование онлайн-кинотеатрами в России резко снизилось
Подробнее
ВГТРК, «Звезда» и «Матч ТВ» попали в «белый список» интернет-ресурсов
Подробнее
YouTube обогнал Netflix по выручке за 2025 год
Подробнее
Официальная касса России: комментируй миграцию
Подробнее
Киносеть «Алмаз Синема» подала иск к экс-офису Sony Pictures в России
Подробнее
Команда фестиваля «Золотой ворон» выходит из числа организаторов Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Горничная» разменивает миллиард
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил площадку
Подробнее