Киносеть «Алмаз синема» подала иск к экс-офису Sony Pictures в России

Убытки за четыре года оцениваются в 58 млн рублей

Юридическое лицо киносети «Алмаз синема» (ООО «КФ Алмаз») подало в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Контент-клуб». По сообщению «Ведомостей», он пока еще не принят судом.

Как и в случае с прошлыми судебными делами со стороны «Синема Парка», поводом для судебного разбирательства стала претензия об упущенной «Алмаз синема» выгоде от не показанных в России в 2022–2025 годах фильмов студии Sony Pictures.

В рамках этого иска киносеть «в первоочередном порядке» требует с бывшего российского представительства голливудской студии возмещения упущенной выгоды за 2023 год в размере 19,7 млн рублей. Свои совокупные убытки от бездействия ответчика за четыре года (с 2022-го по 2025-й) киносеть оценила в 58 млн рублей. Сумма взыскания была рассчитана как размер потенциальных сборов киносети от показа релизов Sony Pictures в России за вычетом прокатной и арендной платы, а также «себестоимости продуктов».

Отмечается, что «Алмаз синема» ссылается на уже принятые судебные решения по искам юрлиц киносети «Синема парк» к экс-офису Sony Pictures.

Фото: Freepik