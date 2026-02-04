top banner
Бесплатное пользование онлайн-кинотеатрами в России резко снизилось

Автор: БК

4 февраля 2026

Компания ICMR подготовила исследование стримингового рынка за четвертый квартал 2025 года

Компания ICMR (ООО «ГФК-Русь») подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры за четвертый квартал 2025 года. В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающие в городах России (включая малые города с населением до 100 тыс человек). Предметом исследования стали онлайн-кинотеатры: «Иви», «Кинопоиск», Okko, «Амедиатека», Netflix, Apple TV+, Premier, Wink, Start, Билайн ТВ, КИОН, KinoPub, «Смотрешка» и «Триколор».

Согласно ему, в четвертом квартале 2025 года 51% горожан пользовались подпиской на онлайн-кинотеатры, а 40% жителей городов платили за такую подписку. Уровень подписки не изменился год к году.

За последние четыре года доля платящих подписчиков российских платформ значительно выросла: если раньше более трети пользователей пользовались онлайн-кинотеатрами бесплатно, то к концу 2025 года их стало лишь около 20%. Отмечается, что в четвертом квартале платной подпиской пользовались 79% аудитории.

Первое место как по общему количеству подписчиков (23%), так и по количеству жителей городов с платной подпиской (19%) вновь занял «Кинопоиск». Распределение мест среди игроков в топ-5 в сравнении с третьим кварталом не изменилось: за «Кинопоиском» следуют Okko (12% общих подписчиков и 9% c платной подпиской), Wink (10% и 8%), «Иви» (10% и 7%) и КИОН (8% и 6%).

