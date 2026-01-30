КИОН рассказал о новинках февраля

«Резервация», «Поймать монстра» и многое другое

В числе новинок онлайн-кинотеатра КИОН, которые появятся на платформе в феврале – фантастический триллер «Резервация», основанный на романе Станислава Гимадеева «Принцип четности». Проект рассказывает об отце, который любой ценой должен вытащить свою семью из аномальной зоны, отрезанной от внешнего мира невидимым барьером.

Кроме того, зрителей ждут продолжение остросюжетного детектива «Черное солнце», фэнтезийный хоррор ПОЙМАТЬ МОНСТРА с Мадсом Миккельсеном, комедия ДОБРЫЙ ДОКТОР с Юрием Стояновым и другие лицензионные новинки.

С 1 февраля:

«Резервация» (фантастический триллер, реж. Алексей Андрианов)

Возвращение домой оборачивается шоком – дома больше нет. Родной город Сергея, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. Там нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за ее пределы заканчивается смертью. В надежде вытащить родных из ловушки, Сергей решается проникнуть на закрытую территорию. Реальность оказывается еще мрачнее: уже несколько лет здесь бесследно исчезают дети. Исчезновения как-то связаны с аномалией, а значит ради спасения своей семьи Сергею придется раскрыть тайну резервации. Но только ли аномалия им угрожает?

«Спина к спине» (анимационный, реж. Екатерина Тыртышная, Алексей Крылов)

Рюк, Ботя и Моли – живые рюкзаки, которые постоянно попадают в приключения благодаря богатой фантазии, любопытству и обстоятельствам, в которых они оказываются вместе с хозяевами. Когда никто не видит, эта дружная троица оживает и отправляется на поиски приключений, чтобы узнать как можно больше о мире вокруг.

C 3 февраля:

«Матрешка» (триллер, реж. Ким Дружинин)

1983 год. Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей предстоит работа в КГБ. Она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым затевают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что тот клюнет на приманку.

С 12 февраля:

«Реализация» (детектив, реж. Виктор Шкуратов, Сергей Щербин, Ким Дружинин)

Опытного розыскника из Великого Новгорода с необычной фамилией Красавéц после конфликта с криминальным бизнесменом переводят на должность простого участкового в Центральный район Петербурга. Все, что хочет теперь Красавец – это тихо и мирно дослужить до пенсии. Но каждый раз, неожиданно для себя, оказывается в эпицентре преступных событий. То он втянут в разборки между криминальным авторитетом и коллегами из УМВД, то ищет похищенного начальника главка, то ловит неуловимого киллера.

С 17 февраля:

ПОЙМАТЬ МОНСТРА (фэнтезийный хоррор, реж. Брайан Фуллер)

Десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что родители девочки могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, мужчина с чувством вины берется за дело.

С 19 февраля:

«Консультант» (детектив, реж. Алексей Рудаков, Дмитрий Коробкин)

СССР, 1990-е годы. В окрестностях небольшого провинциального города арестован маньяк, совершивший страшные преступления. Следователь Олег Брагин уверен, что пойманный им человек – тот самый серийный убийца, за которым он вел охоту более десяти лет. Через полгода проходит открытое заседание суда над подозреваемым. Толпы людей мечтают разорвать подсудимого на куски, ведь он держал в страхе весь город Придонск. Из Москвы на заседание приезжает эксперт-консультант, психолог Вячеслав Широков. Все ожидают, что он лишь подтвердит версию местного следователя. Но Широков заявляет, что на скамье подсудимых - невиновный человек.

Также в феврале:

ДОБРЫЙ ДОКТОР (комедия, реж. Никита Грамматиков)

Олег Семенович Мандрыгин – врач со скверным характером, работающий в одиночку. Дима – обычный молодой курьер, не обременяющий себя тягостями жизни. Их судьбы переплетаются в тот момент, когда Дима неудачно врезается на самокате в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы.

«Черное солнце», 2-й сезон (детектив, реж. Евгений Милых)

Петербуржские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанный труп. Следователь Игорь Жук берет дело, еще не зная, что это не последняя жертва в череде кровавых убийств. В это же время капитан полиции Чагин сознается в другом убийстве. Жук намерен докопаться до правды, но как остаться беспристрастным, если главный подозреваемый – твой бывший напарник?

Фото: кадр из сериала «Резервация»