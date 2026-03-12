top banner
В Госдуме предложили запретить прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о России

Автор: Илья Кувшинов

12 марта 2026

Новый законопроект внесет на рассмотрение депутат Евгений Марченко

Депутат Госдумы Евгений Марченко внесет на рассмотрение законопроект о запрете выдачи прокатного удостоверения фильмам иностранных кинокомпаний, формирующим оскорбительные стереотипные образы россиян, а также содержащим искаженные и дискредитирующие изображения России, СССР и Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». «Речь идет о ситуациях, когда есть в фильмах какие-то оскорбляющие вещи, уничижающие, ложные стереотипы, унизительные для нас. Выдача таким фильмам прокатных удостоверений будет запрещена», – заявил Марченко.

Депутат привел в пример боевик РЭМБО III с Сильвестром Сталлоне, в котором, по его мнению, показано «жестокое и бесчеловечное» отношение советских военных к мирному населению. Еще один пример – сериал HBO «Клан Сопрано», который, как кажется Марченко, формирует мифы о русской мафии и русских девушках. «Вот это все, по моему мнению, нужно запретить у нас в стране к показу. Тем самым мы заставим Голливуд и западные компании, чтобы они производили и снимали хорошие фильмы о России и российском народе», – добавил он.

Напомним, что с 1 марта в России начал действовать закон на запрет фильмов, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности.

Фото: Freepik

