Предварительная касса уикенда: «Царевна-лягушка 2» вырвалась в лидеры

«Новая теща» забрала бронзу

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка – романтическая сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI). С результатом около 151 млн рублей (355 тыс зрителей) релиз совсем немногим обошел холдовер СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Картина Сарика Андреасяна расположилась на второй строчке, но осталась лидером по средней заполняемости на сеанс.



Бронза чарта отошла еще одной крупной новинке недели, комедии НОВАЯ ТЕЩА (CP). Фильм с Гариком Харламовым освоил порядка 136 млн рублей (266,5 тыс зрителей) за четыре дня проката.



Комедийный триллер НАСЛЕДНИК (VLG) с Гленном Пауэллом занял четвертое место таблицы лучших релизов уикенда. К вечеру воскресенья в копилке релиза оказалось около 71 млн рублей.



Сразу две отечественные премьеры, рассчитанные на женскую аудиторию – экранизация книги Ольги Примаченко К СЕБЕ НЕЖНО (AK) и праздничный альманах ТЮЛЬПАНЫ (NMG) – показали схожий результат в районе 54-56 млн рублей. Проекты заняли пятую и шестую строчку чарта соответственно.



Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2