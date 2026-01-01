top banner
Предварительная касса четверга: «Новая теща» и «Царевна-лягушка 2» возглавили прокат

Автор: Георгий Романов

7 марта 2026

Также в топ-10 попали еще четыре новинки

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала комедия НОВАЯ ТЕЩА (CP). Новинка освоила порядка 10,7 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 90-100 млн рублей за четыре дня проката. По данным ЕАИС, за четверг на картину было продано в районе 23 тысяч билетов.

Другая крупная премьера уикенда, романтическая сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI) начала свой прокат со второй строчки чарта. Релиз немного отстал от лидера, заработав в первый день 8,2 млн рублей. Однако, благодаря высокому семейному множителю, к концу уикенда картина сможет рассчитывать на 140-150 млн рублей в своей копилке. Посещаемость на старте составила почти 22,5 тысячи зрителей. 

Комедийный триллер НАСЛЕДНИК (VLG) с Гленом Пауэллом занял четвертую строчку чарта. На счету релиза оказалось чуть больше 6,2 млн рублей, что к концу уикенда должно дать 50-60 млн рублей. 

Мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО (AK) стартовала с пятого места таблицы лучших релизов четверга. У экранизации книги Ольги Примаченко довольно обширная фанатская база, обеспечившая ей в первый день 4,2 млн рублей. К вечеру воскресенья проект сможет рассчитывать на 30-40 млн рублей. 

Ниже ожиданий стартовал праздничный альманах ТЮЛЬПАНЫ (NMG). Заработанные им 2,3 млн рублей, позволили новинке занять лишь восьмое место таблицы. Впрочем, наибольшим спросом проект должен будет пользоваться в Международный женский день, что позволяет ему рассчитывать на результат в районе 30-40 млн рублей. 

Также в десятку лучших пробилась экранизация произведения Альбера Камю ПОСТОРОННИЙ (AOF). Фильм Франсуа Озона пополнил свою копилку на 1 млн рублей, что в конце недели должно вылиться в сборы в районе 6-8 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма НОВАЯ ТЕЩА

