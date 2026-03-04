top banner
Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»

Автор: БК

4 марта 2026

Релиз картины с Расселом Кроу был намечен на 19 марта

Драма НЮРНБЕРГ о суде над военными преступниками гитлеровской Германии не выйдет в российский прокат. Об этом сообщает пресс-служба компании World Pictures.

Отмечается, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм Джеймса Вандербилта «в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Он гласит, что ПУ может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».

Релиз НЮРНБЕРГА в российских кинотеатрах был намечен на 19 марта. Главные роли в картине исполнили Рассел Кроу и Рами Малек.

Фото: кадр из фильма НЮРНБЕРГ

