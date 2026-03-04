Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»
Автор: БК
4 марта 2026
Релиз картины с Расселом Кроу был намечен на 19 марта
Драма НЮРНБЕРГ о суде над военными преступниками гитлеровской Германии не выйдет в российский прокат. Об этом сообщает пресс-служба компании World Pictures.
Отмечается, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм Джеймса Вандербилта «в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Он гласит, что ПУ может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».
Релиз НЮРНБЕРГА в российских кинотеатрах был намечен на 19 марта. Главные роли в картине исполнили Рассел Кроу и Рами Малек.
Фото: кадр из фильма НЮРНБЕРГ
