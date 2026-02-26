Российские власти определились со сроками блокировки Telegram

Инсайдеры говорят, что это случится в первых числах апреля

Похоже, что власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля.

По информации РБК, два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что власти не планируют ограничивать работу Telegram в зоне СВО. Инсайдер РБК подтвердил данную информацию – к апрелю мессенджер будет работать только на фронте.

Напомним, что Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России 10 февраля.