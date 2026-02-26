top banner

Российские власти определились со сроками блокировки Telegram

Автор: БК

26 февраля 2026

Инсайдеры говорят, что это случится в первых числах апреля

Похоже, что власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля.

По информации РБК, два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что власти не планируют ограничивать работу Telegram в зоне СВО. Инсайдер РБК подтвердил данную информацию – к апрелю мессенджер будет работать только на фронте.

Напомним, что Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России 10 февраля.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» продолжает лидировать
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 года
Подробнее
«Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте Капе
Подробнее
«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему
Подробнее
Стали известны победители 76-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Red Pepper Film экранизирует повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина»
Подробнее
Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Спасти бессмертного»
Подробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзу
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2025 год
Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года
Подробнее
Международная касса: все взоры обращены на Китай
Подробнее
Фестиваль «Зеркало» назвал даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26 февраля – 01 марта
Подробнее

Новости по теме

«Кинопоиск», «Иви» и «Билайн» оштрафованы за ЛГБТ*-пропаганду в сериале «Галгос»
Подробнее
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ*-контент в 2024 году
Подробнее
Роскомнадзор предложил критерии для блокировки информации с пропагандой чайлдфри
Подробнее
Роскомнадзор планирует потратить около 60 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов
Подробнее
Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к информации об обходе блокировок
Подробнее