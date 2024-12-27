Роскомнадзор предложил критерии для блокировки информации с пропагандой чайлдфри

Отмечается, что на данном этапе происходит публичное обсуждение текста проекта

Роскомнадзор разместил проект приказа с перечнем соответствующих критериев для блокировки информации с пропагандой чайлдфри на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что на данном этапе происходит публичное обсуждение текста проекта нормативного правового акта

Согласно тексту документа, поводом для блокировки станет информация, «направленная на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения» или оправдывающая подобный отказ. Помимо этого, уточняется, что информация о преимуществе бездетности над рождением детей (и аргументы в пользу этого) также недопустима.

Кроме того, блокировке будет подлежать информация, направленная «на формирование искаженного (отрицательного) образа беременности, материнства, отцовства и детства», а также «формирование положительного отношения к бездетности».

Под запрет не попадает информация о монашеском образе жизни и целибате, если она «основана на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций».

Напомним, что 23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и сериалах, а сами поправки вступили в силу уже 4 декабря.

Фото: Freepik