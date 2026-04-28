  • Третий сезон «Метода» удален из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

Третий сезон «Метода» удален из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

Автор: БК

28 апреля 2026

Об этом сообщил генеральный продюсер ZOOM Production Владимир Маслов

Основатель и генеральный продюсер ZOOM Production Владимир Маслов сообщил в своем телеграм-канале, что третий сезон сериала «Метод» был удален из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора.

По его словам, компания запросила разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены. Маслов подчеркнул, что на данный момент документы, поступившие в адрес платформ, не содержат конкретных формулировок.

«Важно подчеркнуть: «Метод» – это художественное, игровое произведение. Его герои и события являются вымышленными и не имеют целью популяризацию или романтизацию реальных преступников. Это жанровое кино 18+, которое работает с тяжелыми темами – природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять. Так устроен весь жанр – и «Метод 3» в этом смысле не отличается ни от своих же первых сезонов, которые показывали на федеральных каналах, ни от «Чикатило», ни от «Фишера», «Декстера», «Ганнибала», «Страха над Невой» и любых других представителей жанра», – добавил продюсер.

Маслов также отметил, что для индустрии принципиально важно понимать правила работы с таким контентом. Если критерии остаются неясными, то под вопросом «оказывается не только судьба одного проекта, но и возможность создавать жанровое кино в целом».

Напомним, что третий сезон «Метода» с Константином Хабенским вышел на «Кинопоиске» в ноябре прошлого года. Режиссером проекта выступил Юрий Быков.

Фото: кадр из сериала «Метод»

