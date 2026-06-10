Предпродажи уикенда: «Холоп 3» обгоняет «Тещу»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ХОЛОП 3 (CP), мультфильм ЗВЕРОЛЮЦИЯ (VLG) и подростковое фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ХРАНИТЕЛИ ЧУДА (NKI).

Комедийный приключенческий фильм ХОЛОП 3 предварительно освоил 8,4 млн рублей. Сравнивать с предыдущей частью франшизы, старт которой пришелся на праздничное 1 января, не совсем корректно, но можно вспомнить данные первого ХОЛОПА, вышедшего в последние будничные дни декабря 2019 года. Шесть с половиной лет назад оригинал собрал накануне премьеры почти 5 млн рублей, а за первый уикенд заработал 313,3 млн. Также новинка оставила позади турецкий ремейк, выходивший на нашем рынке под названием ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (3,1 млн рублей, стартовые сборы – 101,7 млн). Кроме того ХОЛОП 3 обогнал комедийный хит ТЕЩА (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 211 млн). В то же время триквел немного недотянул до блокбастера осеннего проката РУКИ ВВЕРХ! (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн) и проиграл комедии БАТЯ 2. ДЕД (18,4 млн рублей, стартовые сборы – 545,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) БАТЯ 2. ДЕД 18,436 РУКИ ВВЕРХ! 9,600 ХОЛОП 3 8,358 ТЕЩА 5,468 ХОЛОП 4,985 ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 3,053

Предварительные продажи мультфильма ЗВЕРОЛЮЦИЯ составили 587,8 тысяч рублей. Новинка заметно уступила другой анимации «Вольги», ЗВЕРОПОЕЗД (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 45 млн), но в то же время обошла множество других аналогов: ЗВЕРОПОИСК (554,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,5 млн), ЛЕС ЧУДЕС (376,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,5 млн), ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ (289,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн) и ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (211,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЗВЕРОПОЕЗД 1,556 ЗВЕРОЛЮЦИЯ 0,588 ЗВЕРОПОИСК 0,554 ЛЕС ЧУДЕС 0,377 НОЧЬ В ЗООПАРКЕ 0,363 ЗВЕРОГОНЩИКИ 0,355 ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ 0,290 ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 0,212

Конкурирующий с мультфильмом за семейную аудиторию игровой проект ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ХРАНИТЕЛИ ЧУДА пока выступает сильнее предыдущих частей франшизы. Собрав 164,2 тысячи рублей, новинка опередила ленты ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (69,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,1 млн) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн), а также проект ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,8 млн). В то же время фильм проиграл картинам ДЕТИ ЛЕСА (270,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,3 млн) и НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (226,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ДЕТИ ЛЕСА 270,7 НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ 226,4 ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ХРАНИТЕЛИ ЧУДА 164,2 ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2 ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ 104,4 ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА 69,9

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

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10.06.2026 Автор: Никита Никитин