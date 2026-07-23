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Еврокомиссия одобрила слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Автор: БК

23 июля 2026

Для этого компании Дэвида Эллисона придется покинуть United International Pictures

Paramount Skydance получила одобрение Еврокомиссии на сделку по приобретению Warner Bros. Discovery за $110 млрд.

Для этого компания Дэвида Эллисона согласилась выйти из совместного с Universal Pictures дистрибьюторского предприятия United International Pictures (UIP) и обязалась в течение десяти лет не заключать с Universal соглашений о совместной кинодистрибуции в Европе.

В Еврокомиссии отметили, что эти условия устраняют риски чрезмерной концентрации на рынке кинопроката и позволят сохранить конкуренцию в странах Евросоюза. Регулятор также пришел к выводу, что объединенная компания продолжит конкурировать с Disney, NBCUniversal, Sony и Amazon MGM Studios. 

Напомним, что сделка по-прежнему сталкивается с юридическими препятствиями в США – ранее федеральный суд на 14 дней приостановил ее закрытие.

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