Paramount готовит новую версию «Кошмара на улице Вязов»
Автор: Илья Кувшинов
13 июля 2026
Международные права на франшизу сохранит New Line Cinema
Paramount Pictures готовит новое переосмысление КОШМАРА НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ – студия приобрела у семьи Уэса Крэйвена права на оригинальный сценарий хоррора 1984 года.
Очередное прочтение истории о Фредди Крюгере станет частью нового жанрового подразделения Paramount Primal.
Стоит отметить, что ранее всеми правами на франшизу владела New Line Cinema, выпустившая оригинальный фильм и семь продолжений, а также ремейк 2010 года. Однако в 2019 году наследники Крэйвена вернули себе права на оригинальный сценарий благодаря американскому законодательству об авторском праве.
При этом подчеркивается, что New Line Cinema сохранит международные права на франшизу.
Фото: кадр из фильма КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ
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