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Paramount готовит новую версию «Кошмара на улице Вязов»

Автор: Илья Кувшинов

13 июля 2026

Международные права на франшизу сохранит New Line Cinema

Paramount Pictures готовит новое переосмысление КОШМАРА НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ – студия приобрела у семьи Уэса Крэйвена права на оригинальный сценарий хоррора 1984 года.

Очередное прочтение истории о Фредди Крюгере станет частью нового жанрового подразделения Paramount Primal.

Стоит отметить, что ранее всеми правами на франшизу владела New Line Cinema, выпустившая оригинальный фильм и семь продолжений, а также ремейк 2010 года. Однако в 2019 году наследники Крэйвена вернули себе права на оригинальный сценарий благодаря американскому законодательству об авторском праве.

При этом подчеркивается, что New Line Cinema сохранит международные права на франшизу.

Фото: кадр из фильма КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ

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