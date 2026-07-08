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Госдума приняла сразу в двух чтениях закон о развитии искусственного интеллекта в России

Автор: БК

8 июля 2026

Одним из ключевых положений стало появление категорий «суверенных» и «национальных» моделей ИИ

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который впервые устанавливает правила разработки и использования искусственного интеллекта в России.

Документ вводит базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также призван обеспечить условия для приоритетного развития отечественных нейросетевых технологий.

Одним из ключевых положений закона стало появление категорий «суверенных» и «национальных» моделей искусственного интеллекта. Для них устанавливаются требования по обработке данных на территории России с участием российских юридических лиц. Кроме того, государство сможет оказывать таким разработчикам поддержку, в том числе предоставляя доступ к данным для обучения нейросетей.

Документ также предусматривает возможность маркировки аудио- и видеоматериалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. При этом пользователям должна быть предоставлена возможность размещать соответствующее предупреждение, а не обязанность маркировать весь ИИ-контент.

Кроме того, правительство получит право определять случаи, когда на государственных информационных системах и других критически важных объектах можно будет использовать только российские модели искусственного интеллекта.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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