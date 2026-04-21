Госфильмофонд планирует интегрировать нейросети в процессы реставрации фильмов

Автор: Илья Кувшинов

21 апреля 2026

Ежегодно организация оцифровывает порядка 100 картин

Госфильмофонд России совместно с Российской академией наук (РАН) прорабатывают внедрение технологий искусственного интеллекта в процессы реставрации фильмов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Госфильмофонда Денис Аксенов.

«Реставрация – процесс не только технически сложный, но и художественно и киноведчески сложный. Поэтому ИИ, прежде всего с технической точки зрения, должен помочь и упростить процесс реставрации», – сказал он.

Отмечается, что ежегодно организация оцифровывает порядка 100 картин, при этом реставрацию проходят еще около 20-30 картин.

Аксенов также добавил, что Госфильмофонд планирует внедрить ИИ в процесс субтитрирования фильмов, потому что это поможет «его упростить и сделать менее финансово и трудозатратным».

Фото: официальный сайт Госфильмофонда России

Самое читаемое

CinemaCon 2026: презентация Universal Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Международная касса: сиквел «Супер Марио» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреля
Подробнее
Свердловская киностудия запустила сценарную лабораторию
Подробнее
Стали известны программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нормал» пока опережает «Петрушку»
Подробнее
Названы победители Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимации
Подробнее
«Иви» запускает подписку с показом рекламы
Подробнее
Весенние попаданцы: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать
Подробнее
Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Neon
Подробнее
Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым
Подробнее

Новости по теме

Креативный кластер анимации «Нейроны» начал свою работу
Подробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта
Подробнее
Disney разорвал сделку с OpenAI на фоне закрытия платформы Sora
Подробнее
Минцифры представило проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта
Подробнее
В России могут разрешить использовать данные для обучения ИИ без разрешения их владельца
Подробнее