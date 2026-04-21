Госфильмофонд планирует интегрировать нейросети в процессы реставрации фильмов

Госфильмофонд России совместно с Российской академией наук (РАН) прорабатывают внедрение технологий искусственного интеллекта в процессы реставрации фильмов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Госфильмофонда Денис Аксенов.

«Реставрация – процесс не только технически сложный, но и художественно и киноведчески сложный. Поэтому ИИ, прежде всего с технической точки зрения, должен помочь и упростить процесс реставрации», – сказал он.

Отмечается, что ежегодно организация оцифровывает порядка 100 картин, при этом реставрацию проходят еще около 20-30 картин.

Аксенов также добавил, что Госфильмофонд планирует внедрить ИИ в процесс субтитрирования фильмов, потому что это поможет «его упростить и сделать менее финансово и трудозатратным».

