top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Международный фестиваль китайского кино пройдет в трех городах России

Международный фестиваль китайского кино пройдет в трех городах России

Автор: БК

1 июня 2026

Он состоится с 8 по 14 июня

С 8 по 14 июня в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке состоится Международный фестиваль китайского кино. Организаторами смотра выступают РОСКИНО и Китайский центр исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного управления КНР по делам кинематографии.

Фильмом открытия в Москве станет комедийная приключенческая картина ЛИЧИ ИЗ ЧАНЪАНЯ (представит генеральный продюсер фильма Ли Япин), в Екатеринбурге – напряженный боевик ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ с Джеки Чаном (представит актер Ли Чжэкунь), а во Владивостоке – драма ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ МОРЕ – СТЕПЬ (представит актриса Ма Су).

Помимо этого, в программу смотра также вошли анимационный фильм 30 000 ЛИ ДО ЧАНЪАНЯ, военная драма ГОРОДОК ГЭЧЖИ, мелодрама ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА ИЗ ТИБЕТА, российско-китайский ретро-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК и военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ.

В состав китайской делегации, пребывающей в Россию для участия в фестивале, также вошли: директор международного департамента Государственного управления по делам кинематографии КНР Сюй Ян, заместитель директора департамента управления цифровыми ресурсами Китайского центра исследования киноискусства Лю Юйхао, архивариус канцелярии Китайского центра исследования киноискусства Чжан Юэнань, архивариус отдела планирования и информации Китайского центра исследования киноискусства Ли Вандзяо, а также президент компании «Феникс Легенд Фильмс» Цзян Хао.

Фото: кадр из фильма ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры
Подробнее
Официальная касса России: богатые и одержимые
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Американская касса: хоррор «Закулисье реальности» ставит рекорды
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» оказался в лидерах
Подробнее
Представлен новый тизер мистического экшена «Тайный город»
Подробнее
Стали известны победители премии Гильдии кастинг-директоров за 2025 год
Подробнее
«Приключения кота Леопольда» станут игровым фильмом
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 мая 2026 года
Подробнее
Касса России: «Грязные деньги» возглавили прокат
Подробнее
Международная касса: хорроры захватили прокат
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» представил полную программу
Подробнее
«Плюс Студия» перезапускается под брендом «Студиотех»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 мая
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал третий фестиваль молодого кино «Новое движение»
Подробнее
Стали известны победители V Национальной премии интернет-контента
Подробнее

Новости по теме

В Казахстане пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
РОСКИНО начало прием заявок на участие в Шанхайском международном рынке
Подробнее
Фестиваль российского кино состоится в Сингапуре
Подробнее
В Туркменистане пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
В Беларуси пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее