Международный фестиваль китайского кино пройдет в трех городах России

С 8 по 14 июня в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке состоится Международный фестиваль китайского кино. Организаторами смотра выступают РОСКИНО и Китайский центр исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного управления КНР по делам кинематографии.

Фильмом открытия в Москве станет комедийная приключенческая картина ЛИЧИ ИЗ ЧАНЪАНЯ (представит генеральный продюсер фильма Ли Япин), в Екатеринбурге – напряженный боевик ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ с Джеки Чаном (представит актер Ли Чжэкунь), а во Владивостоке – драма ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ МОРЕ – СТЕПЬ (представит актриса Ма Су).

Помимо этого, в программу смотра также вошли анимационный фильм 30 000 ЛИ ДО ЧАНЪАНЯ, военная драма ГОРОДОК ГЭЧЖИ, мелодрама ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА ИЗ ТИБЕТА, российско-китайский ретро-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК и военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ.

В состав китайской делегации, пребывающей в Россию для участия в фестивале, также вошли: директор международного департамента Государственного управления по делам кинематографии КНР Сюй Ян, заместитель директора департамента управления цифровыми ресурсами Китайского центра исследования киноискусства Лю Юйхао, архивариус канцелярии Китайского центра исследования киноискусства Чжан Юэнань, архивариус отдела планирования и информации Китайского центра исследования киноискусства Ли Вандзяо, а также президент компании «Феникс Легенд Фильмс» Цзян Хао.

