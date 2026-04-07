Фестиваль российского кино состоится в Сингапуре

Автор: БК

7 апреля 2026

Он пройдет с 9 по 24 апреля

С 9 по 24 апреля в рамках деловой сессии XI Российско-Сингапурского бизнес-диалога состоится Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также при содействии Посольства Российской Федерации в Сингапуре и Образовательного центра Российско-Сингапурского Делового Совета, где и пройдут кинопоказы.

«Кинематограф играет ключевую роль в культурном обмене. Фестиваль российского кино в Сингапуре – яркий пример того, как искусство кино помогает расширить горизонты и укрепить международные связи, показать национальное наследие, глубину и характеры главных героев, истории, которые имеют признание уже по всему миру», – заявила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Зрители смогут увидеть военную драму В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, фантастические драмы АВИАТОР и КРАКЕН, мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ, комедию ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ, а также ретро-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК.

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

