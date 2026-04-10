РОСКИНО начало прием заявок на участие в Шанхайском международном рынке

Автор: БК

10 апреля 2026

Мероприятие пройдет с 20 по 23 июня в Китае

Компания РОСКИНО открыла прием заявок на участие в работе объединенного стенда российских кинематографистов в целях продвижения национальных фильмов на Шанхайском международном рынке (Shanghai International Film & TV Market), проводимом с 20 по 23 июня в Китае.

Подать заявку на бумажном носителе можно до 17 апреля включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

Shanghai International Film & TV Market – глобальное событие в сфере контента. География экспонентов включает Китай, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, другие страны Юго-Восточной Азии, а также Иран, Саудовскую Аравию, ряд стран Европы и СНГ.

Фото: РОСКИНО

