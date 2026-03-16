В Беларуси пройдет Фестиваль российского кино

Зрителями продемонстрируют 11 картин

С 18 по 22 марта в Республике Беларусь состоится Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

«Добрая традиция показов российских фильмов в Беларуси позволяет сохранять память о прошлом и вдохновляет на новые открытия и творческие достижения в киноискусстве, а высокий интерес зрителей к нашему кино подтверждает особое место кинематографии в культурном диалоге двух государств», – заявила министр культуры России Ольга Любимова.

В этом году кинопоказы пройдут в двух городах – Минске и Бресте. Зрители увидят семейные фильмы БУРАТИНО, ЧЕБУРАШКА 2 и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, фантастические проекты КРАКЕН и АВИАТОР, приключенческие ленты ЛЕВША, СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС и ВОЛЧОК, а также анимационный фильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ.

Помимо этого, в программу вошли две классических ленты – военные драмы ИДИ И СМОТРИ и БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, показы которых будут приурочены к 85-летию обороны Брестской крепости.

В рамках фестиваля также пройдет выставка Бахрушинского театрального музея, организованная совместно с РОСКИНО в рамках проекта «Кино | Театр». В центре экспозиции – уникальные фотоматериалы из коллекции музея, в том числе и о сказке БУРАТИНО.

Фото: кадр со съемок фильма БУРАТИНО