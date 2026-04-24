Предварительная касса четверга: «Ангелы Ладоги» ожидаемо вырвались в лидеры

Бронзу забрала криминальная драма «Коммерсант»

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP). Новинка записала на свой счет чуть больше 12 млн рублей (30,7 тысяч зрителей) и теперь может рассчитывать на 90-110 млн рублей по итогу уикенда.



Бронза чарта отошла криминальной драме КОММЕРСАНТ (NKI). Фильм с Александром Петровым заработал в первый день проката 8,3 млн рублей (15 тысяч зрителей), что к концу недели должно превратиться в 50-55 млн рублей.



Также в пятерку лучших пробился казахстанский проект ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (KAP). Заработанные им в стартовый день 3,3 млн рублей могут дать порядка 15-20 млн рублей по итогу уикенда.



Еще одна премьера недели, отечественная комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) освоила чуть меньше 3 млн рублей, что позволило ей занять шестое место в таблице лучших релизов четверга. За четыре дня проката в копилке проекта должно оказаться примерно 21-24 млн рублей.



С седьмой строчки чарта начал свой прокат семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK). Благодаря высокому уикендному множителю, характерному для детского кино, заработанные им в четверг 2,4 млн рублей могут дать 35–40 млн рублей к вечеру воскресенья.



