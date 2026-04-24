Предварительная касса четверга: «Ангелы Ладоги» ожидаемо вырвались в лидеры

Автор: Георгий Романов

24 апреля 2026

Бронзу забрала криминальная драма «Коммерсант»

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP). Новинка записала на свой счет чуть больше 12 млн рублей (30,7 тысяч зрителей) и теперь может рассчитывать на 90-110 млн рублей по итогу уикенда. 

Бронза чарта отошла криминальной драме КОММЕРСАНТ (NKI). Фильм с Александром Петровым заработал в первый день проката 8,3 млн рублей (15 тысяч зрителей), что к концу недели должно превратиться в 50-55 млн рублей. 

Также в пятерку лучших пробился казахстанский проект ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (KAP). Заработанные им в стартовый день 3,3 млн рублей могут дать порядка 15-20 млн рублей по итогу уикенда. 

Еще одна премьера недели, отечественная комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) освоила чуть меньше 3 млн рублей, что позволило ей занять шестое место в таблице лучших релизов четверга. За четыре дня проката в копилке проекта должно оказаться примерно 21-24 млн рублей. 

С седьмой строчки чарта начал свой прокат семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK). Благодаря высокому уикендному множителю, характерному для детского кино, заработанные им в четверг 2,4 млн рублей могут дать 35–40 млн рублей к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

