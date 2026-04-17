Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать

Лучшей новинкой стал боевик «Нормал»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала американская картина ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG). Проект заработал в районе 18,7 млн рублей (32,6 тысячи зрителей) и к концу уикенда запишет на свой счет еще 100-120 млн рублей.



Боевик НОРМАЛ (PRD) с Бобом Оденкерком занял пятое место в таблице лучших релизов четверга. Освоенные им 2,3 млн рублей (4 тысячи зрителей) к концу недели должны превратиться в 15-18 млн рублей.



Также в первую десятку смог пробиться хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (KNLG) с 2 млн рублей. Скорее всего, к концу уикенда новинка может заработать примерно 12-14 млн рублей.



Ниже ожиданий стартовала отечественная комедия ПЕТРУШКА (NKI), расположившаяся на девятой строчке чарта. В стартовый четверг новинка пополнила свою копилку на 1,4 млн рублей и может рассчитывать на 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья.



Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!