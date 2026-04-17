  • Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать

Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

17 апреля 2026

Лучшей новинкой стал боевик «Нормал»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала американская картина ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG). Проект заработал в районе 18,7 млн рублей (32,6 тысячи зрителей) и к концу уикенда запишет на свой счет еще 100-120 млн рублей. 

Боевик НОРМАЛ (PRD) с Бобом Оденкерком занял пятое место в таблице лучших релизов четверга. Освоенные им 2,3 млн рублей (4 тысячи зрителей) к концу недели должны превратиться в 15-18 млн рублей. 

Также в первую десятку смог пробиться хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (KNLG) с 2 млн рублей. Скорее всего, к концу уикенда новинка может заработать примерно 12-14 млн рублей. 

Ниже ожиданий стартовала отечественная комедия ПЕТРУШКА (NKI), расположившаяся на девятой строчке чарта. В стартовый четверг новинка пополнила свою копилку на 1,4 млн рублей и может рассчитывать на 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!

