Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства

Экспертам представили 27 проектов

29 мая Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Питчинг открыла сказка СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА от Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. В режиссерском кресле – Алексей Нужный (БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ). Продюсер Леонид Верещагин отметил, что оригинальная сказка Ханса Кристиана Андерсена любима подростками по всему миру. По его словам, зритель должен выйти после фильма с пониманием того, что эмпатия и помощь ближнему – это основа жизни. «Мы снимаем большую сказку о торжестве любви. Одну из важных ролей в нашем фильме играют песни, потому что это мюзикл, и исполнять их будут дети», – добавил Нужный. Композитором проекта выступит Максим Фадеев. В дрим-касте заявлены Мирон Проворов (Кай), Санта Нужная (Герда), Светлана Ходченкова или Юлия Пересильд (Снежная Королева). Картина сейчас находится на этапе препродакшена, съемки начнутся уже этим летом. Компьютерной графикой занимается студия CGF Александра Горохова.

Еще одним проектом Студии «ТРИТЭ» стала историческая драма КУЛИКОВСКАЯ БИТВА. Режиссером проекта выступает Андрей Кравчук. Главный герой картины – воин Михаил Бренок, который в решающий момент принимает на себя смертельную роль: надевает княжеские доспехи, чтобы отвлечь врага и спасти Дмитрия Донского. «Сейчас перед нами стоит очень сложная задача, потому что мы погружаемся глубже в историю. В картине есть и приключения, и любовь. Это будет зрелищное и яркое кино», – отметил постановщик. В дрим-касте заявлены Юра Борисов (князь Дмитрий Донской), Илья Маланин (Михаил Бренок), Александр Устюгов (Воевода Нездилов), Сергей Гармаш (князь Дмитрий Константинович), Евгений Миронов (Сергий Радонежский), Сергей Безруков (князь Олег Рязанский), Юлия Пересильд (Евдокия), Ксения Утехина (Софья).

Блок проектов «Кинокомпании «СТВ» открыл сказка ИВАН ДА МАРЬЯ. По словам продюсера Сергея Сельянова, съемки картины уже идут, это оригинальный проект с очень интересным сценарием. Помимо ВГТРК, партнером проекта выступает холдинг НМГ. Компьютерной графикой занимается студия CG Factory Александра Горохова. Релиз фильма предварительно намечен на осень 2027 года.

Для представления фантастического экшна ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА («Кинокомпания «СТВ») к Сергею Сельянову на сцене присоединилась Тина Канделаки. «Мы стали частью этой картины, потому что увидели в герое Юры Борисова настоящего русского мужчину, для которого любовь – это чувство, ради которого действительно стоит жить», – отметила она. В центре повествования – простой автомеханик, который неожиданно начинает вспоминать странные вещи: службу на далекой планете, схватки с чудовищами... Правдивы ли эти воспоминания? Кто и почему изменил ему память? Фильм, созданный совместно с «Газпром-Медиа Холдингом», выходит в прокат уже 24 сентября. Канделаки также пообещала масштабную промо-кампанию проекта.

Еще одним представленным проектом от Кинокомпании СТВ, который создается совместно с Welcome Media и ID Production, стала музыкальная сказка САДКО. «Это масштабная сказка про хорошо известного зрителю героя, потому что «Садко» входит в школьную программу. Наша история – это не буквальная экранизация былины, но весь ее дух сохранен», – отметил Сергей Сельянов. «Нам важно напомнить, что по русской земле ходит огромное количество талантливых людей. Талант – как душа, его невозможно купить или обменять. В связи с этим на долю нашего героя выпадает масса испытаний и приключений. Наш Садко – настоящий талантливый русский парень. Все, что он делает – он делает для любви», – добавила продюсер Екатерина Кононенко. Режиссером проекта выступает Иван Оганесов, креативным продюсером и композитором – Даша Чаруша. Для картины написаны семь оригинальных музыкальных композиций в жанре «нео-фолк». Над костюмами работает Надежда Васильева. Партнерами проекта выступают ВГТРК и холдинг НМГ. Съемки начнутся уже в ближайшее время.

Семейное фэнтези ЧУДО-ЮДО («Кинокомпания «СТВ») рассказывает о дочери могущественных магов, которая в день совершеннолетия узнает, что она лишена волшебной силы, переходящей по наследству от родителей. Вместе со своим таинственным другом Чудо-Юдо девушка отправляется в мир людей на поиски жениха, чтобы снять проклятие. В актерском составе заняты София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Сергей Епишев и другие. Работа над проектом находится на финальной стадии, картина выйдет в прокат 22 октября.

Сказку ХОТТАБЫЧ (Art Pictures Studio) представил продюсер и исполнитель одной из главных ролей Федор Бондарчук. В центре повествования – московский школьник, который случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу с джинном. Хоттабыч обещает исполнить любые желания Вольки, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Бондарчук напомнил, что это современное прочтение сказки Лазаря Лагина, сделанное с уважением к оригиналу. Основные съемки прошли в Москве и Марокко, сейчас проект находится на стадии постпродакшена. Режиссером выступил Никита Власов («Комбинация», «Лада Голд»). В актерском составе также задействованы Марк Григорьев, Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Никита Кологривый, Роман Курцын и Александр Обласов. ХОТТАБЫЧ выйдет в прокат 1 января 2027 года.

Федор Бондарчук представил на питчинге нового генерального директора компании «Водород» Павла Горина. Студия привезла два проекта – комедию НЕАНДЕРТАЛЕЦ с Никитой Кологривым и фантастику ВЕСЕЛЬЧАК У с Александром Петровым. По обеим картинам были показаны эксклюзивные видеоматериалы, недоступные для публичной трансляции.

Блок проектов компании Yellow, Black & White открыл ХОЛОП 3. По сюжету триквела в эксперимент попадает семейная пара на грани развода (Павел Прилучный и Кристина Асмус), чье перевоспитание инициируют их дети (Виталия Корниенко и Степан Шевяков). По словам продюсера Эдуарда Илояна, к картине приковано внимание всей индустрии, потому что компания «пытается прорубить окно в летний прокат». Лента выйдет на экраны уже 11 июня.

Режиссерами ЗОЛУШКИ (Yellow, Black & White) выступают Клим Шипенко и Соня Карпунина. «Мы очень хотим сделать безумно красивый фильм про любовь с первого взгляда», – отметил Шипенко. По его словам, проект создается в тандеме, чтобы у истории был женский взгляд. Сценарий уже готов, картина находится на стадии препродакшена.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (Yellow, Black & White) также призван «раскачать» летний прокат. Релиз ленты Антона Маслова намечен на 13 августа. В центре сюжета – Колобок (Гарик Харламов), который решает изменить свою судьбу и становится напарником неудачливого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлев) и необычной девушки Лады (Мила Ершова).

Съемки НЕЗНАЙКИ (Yellow, Black & White) уже идут – завершен производственный период в павильонах, планируется выход на натуру. «Все знают, что Дмитрий Дьяченко – лучший сказочный режиссер в стране, никто это оспаривать не будет. Мы точно вам гарантируем, что это будет круто», – заявил генеральный продюсер Константин Эрнст. В актерском составе задействованы Леонид Басов, Сергей Лавыгин, Никита Кологривый, Даяна Гудз, Сергей Волков, Василиса Чемезова, Василий Атанов, Данил Стеклов, Владимир Тяптушкин и другие. Эрнст также напомнил, что, по данным ВЦИОМ, НЕЗНАЙКА – самая ожидаемая экранизация.

Продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов представили сказку АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК («Дирекция Кино»). Эрнст отметил, что они с Максимовым являются поклонниками Джозефа Кэмпбелла и хотели сделать классическую сказку. По словам продюсеров, целевая аудитория – 6+. «Это история сепарации. Это история о том, что родители должны отпускать своих детей. Как бы хорошо им ни было дома, в какой-то момент наступает взрослая жизнь», – добавил Максимов. В актерском составе заявлены Ксения Трейстер, Иван Янковский, Герда Пугачева, Сергей Безруков, Серафима Гощанская, Константин Плотников, Юлия Снигирь. Анимированных персонажей озвучат Анна Михалкова, Александр Домогаров, Даниил Воробьев и Филипп Янковский. Режиссером выступает Максим Свешников. Релиз намечен на 1 января 2028 года.

Студия «МЕМ» представила полнометражный фильм ЖИЛ-БЫЛ ПЕС, основанный на одноименном мультфильме. По сюжету бывший чемпион мира по боксу (Павел Прилучный), потерявший карьеру и семью, под влиянием видения Волка из мультфильма похищает дочь начальника (Никита Кологривый), чтобы затем героически ее спасти. Однако план выходит из-под контроля, когда восьмилетняя Мира начинает собственную игру. Режиссером выступает Степан Гордеев («Волшебный участок»). Голосом Волка станет Гоша Куценко. Начало съемок намечено на август, релиз – на декабрь 2027 года.

Приключенческая сказка 1001 НОЧЬ («МЕМ») претендует на дофинансирование. По сюжету, мальчик Даня не может ходить после травмы. В больничной палате от страха и уныния его спасает уборщик Сергей – с помощью сказок 1001 ночи он переносит Даню в мир воображения, где вместе с Али-Бабой, Джинном, Синдбадом учится быть смелым и стойким. Режиссером фильма по сценарию Олега Маловичко выступает Константин Смирнов (ВОЛЧОК). В качестве локаций для съемок рассматриваются Москва, Турция и Марокко, сейчас идет выбор натуры. В утвержденном актерском составе – Адам Кумаев (Даня), Рузиль Минекаев (Али-Баба), Евгений Цыганов (Сергей / Синбад), Лев Зулькарнаев (Курьер / Джинн), Светлана Камынина (Атаманша, Врач ЛОР), Анастасия Талызина (Будур / Катя), Михаил Пореченков (Падишах / врач), Никита Ефремов (Макс / Визирь).

Криминальная драма с рабочим названием ПЕС («МЕМ») также претендует на дофинансирование. Картина расскажет о бывшем киллере, который отправляется спасать похищенную внучку вместе с ее молодым человеком. Нюанс заключается в том, что старик давно мучается от Альцгеймера и каждый новый день начинает с блокнота, в который записывает свой предыдущий день, чтобы потом вспомнить. В режиссерском кресле – Константин Смирнов (ВОЛЧОК), главные роли исполняют Сергей Гармаш и Рузиль Минекаев. Проект снят на 80%, финальный блок запланирован на июль. Прокат намечен на 2027 год.

Компания «ПРОФИТ» представила остросюжетный боевик АДЕН 86. ПОСОЛЬСТВО. Действие картины разворачивается в 1986 году в разгар внезапно вспыхнувшей гражданской войны в Йемене. В центре повествования – советский журналист, вынужденный заключить опасный союз с одним из местных политических лидеров ради спасения своей семьи. Автором сценария и режиссером выступает Дмитрий Грачев (ВЫЧИСЛИТЕЛЬ, НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ), который был непосредственным свидетелем реальных событий. Сценарий картины был доработан, проведен скаут локаций. Съемки пройдут в Москве и Каире. В утвержденном актерском составе заявлены Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Александр Самойленко, Ростислав Бершауэр и Антон Кукушкин.

Сказку ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ («ПРОФИТ») представили продюсер Игорь Толстунов и режиссер Владимир Кондауров. Главная героиня ленты – девушка Катя, которая сталкивается со всеми трудностями взросления. Когда она понимает, что влюбилась в Данилу-мастера, ее чувства оборачиваются настоящим испытанием: Хозяйка похищает юношу и уводит его в недра Медной горы. Чтобы спасти любимого, Катя отправляется в опасное путешествие. По словам постановщика, авторы постарались сохранить уникальный тон сказок Павла Бажова и облечь его в современный киноязык, чтобы он был максимально доступен для зрителя. Роль Хозяйки Медной горы исполнит Юлия Пересильд, которая уже дала согласие на участие в проекте. Производственный бюджет – 800 млн рублей.

Приключенческая мелодрама КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ («ПРОФИТ») основана на реальных событиях начала 2000-х. Во время международной регаты российская команда приходит на помощь молодой польской девушке, упавшей за борт посреди гонки. Ради спасения человека экипаж жертвует лидерством, однако позже возвращается в соревнование и одерживает победу. Режиссером картины выступает Антон Мегердичев. Одну из главных ролей в проекте исполнит Евгений Миронов. Съемки на самом «Крузенштерне» запланированы на лето.

ТПО «РОК» представила ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 2. Продолжение франшизы на основе оригинального сценария расскажет о небесных и подводных приключениях матроса Ивана и царевны Забавы, а также их семейных трудностях. Режиссером картины выступит Илья Учитель. В актерском составе вновь будут задействованы Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник и Сергей Гармаш. Планируется и появление новых персонажей, которых могут сыграть Иван Янковский / Никита Ефремов (капитан Акулов), Евгений Цыганов / Сергей Безруков (Горыныч), Юлия Снигирь / Паулина Андреева (Морская Царица / Царина Цареславна). Партнерами проекта вновь выступят телеканал НТВ, кинокомпания «Наше кино», а также Коммерческий фонд развития кино и анимации.

Действие военной драмы СПАСЕННЫЙ (ТПО «РОК») разворачивается в 1942 году. Корабль, перевозивший раненых по Белому морю, попадает под обстрел немецкой авиации и уходит под воду. Среди ледяной пустоты остаются в живых только двое – ослепший солдат и медсестра. Теперь она становится его глазами, а он – ее испытанием и опорой одновременно. И без того тяжелый путь осложняется еще одной угрозой: выжившие становятся целью для немецкого летчика, получившего приказ их уничтожить. Режиссером картины выступил Илья Учитель. Главные роли в проекте исполняют Лев Зулькарнаев и Марина Васильева. По словам постановщика, для Зулькарнаева – это по-настоящему прорывная работа. Съемки уже завершены, сейчас идет постпродакшн.

Байопик о Дмитрии Шостаковиче ШУМ ВРЕМЕНИ (ТПО «РОК») от режиссера Алексея Учителя уже находится на финальной стадии – монтаж ленты завершен. Фильм покажет противоречивый XX век сквозь призму жизни величайшего композитора. Парады и аресты, блокада Ленинграда и публичные покаяния, новая власть и объятия партии – все переплавляется в исторический блокбастер о взлетах и падениях гения, о страхе и преодолении. В момент, когда композитор столкнется лицом к лицу со своим главным страхом, возникнет шанс на спасение – любовь – найти загадочную девушку, одно воспоминание о которой возвращает способность писать музыку. Главные роли исполнили Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Дарья Балабанова, Никита Кологривый. Релиз намечен на 26 ноября.

Блок проектов компании «Централ Партнершип» открыл ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. Как и сообщалось ранее, к актерскому составу триквела присоединилась Саша Бортич, которая исполнит роль Стеллы, доброй волшебницы Розовой страны. Съемки картины уже идут. Режиссером вновь выступает Игорь Волошин. Релиз намечен на 1 июня 2028 года.

Съемки ЩЕЛКУНЧИК («Централ Партнершип») от режиссера Феликса Умарова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА) идут в Санкт-Петербурге. Картина вдохновлена сказкой Эрнста Т.А. Гофмана и созданным по ее мотивам балетом Петра Ильича Чайковского. В актерском составе задействованы Марк Эйдельштейн (Франц), София Лопунова (Мари), Светлана Ходченкова (мадам Дроссельмейер), Анна Завтур (Перлипат), Тимофей Тимков (Людвиг), Евгений Миронов (Чайковский), Алексей Колган (Оршад), Александр Ильин (Император), Максим Ханжов (Кракатук) и другие. ЩЕЛКУНЧИК выйдет в прокат 1 января 2028 года.

Военная драма БИТВА ЗА МОСКВУ («Централ Партнершип) делается совместно с продюсерской компанией «Триикс Медиа». Действие картины разворачивается осенью 1941 года. По сюжету, артистка Большого театра Ирина теряет дочь при бомбежке, а ее муж попадает в плен. Пока немецкие танки стоят у Москвы, и город охватывает паника, Сталин принимает невозможное решение – провести парад на Красной площади, чтобы страна поверила в себя. Режиссером проекта выступает Игорь Копылов. Как отметил продюсер Вадим Верещагин, картина станет глубокой историей о людях, оказавшихся в эпицентре событий, изменивших ход истории. Создатели картины активно работали с историческими документами, стремясь добиться максимальной достоверности сценария. Сейчас проект находится на стадии поиска локаций и проведения кастинга. Съемки предварительно намечены на сентябрь, а релиз запланирован на ноябрь 2027 года.

Заключительным проектом питчинга стала семейная лента УМКА («Централ Партнершип). По сюжету, в новогоднюю ночь мальчик Тайкэ (Ярослав Матвеев) и медвежонок Умка (озвучивает Лариса Брохман) загадывают одно желание – найти настоящего друга. Вскоре они встречаются, но их дружба оказывается под угрозой, когда браконьеры похищают маму Умки. Вместе с семьей Тайкэ отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти медведицу. «Есть вещи, дефицит которых невозможно измерить цифрами. Главное, чего сегодня не хватает нашему поколению, – человеческого тепла. УМКА – это история о том, как сохранить в человеке человечность, даже когда мир вокруг становится холодным. Если после просмотра фильма детям захочется обнять близких, подарить кому-то тепло и любовь, значит, мы выполнили главную задачу этой картины», – заявила со сцены Тина Канделаки. В актерском составе также задействованы Павел Прилучный, Марина Кравец, Герасим Васильев и Дмитрий Куличков. Фильм уже полностью снят и смонтирован. Для картины написано более 90 минут оригинальной музыки, запись которой с оркестром пройдет в ближайшее время. Параллельно студия CGF Александра Горохова продолжает работу над компьютерной графикой.

В финале питчинга Фонда кино Тина Канделаки также заявила, что ГПМ-РТВ формирует собственную библиотеку фильмов и планирует в перспективе выйти на выпуск одной кинопремьеры в прокате каждый месяц. «До прихода Александра Александровича Жарова у ГПМ-РТВ не было собственной библиотеки кинофильмов, да и в кинопроизводстве компания участвовала не так активно. С его приходом была поставлена задача развивать собственное производство, тем более что вся необходимая инфраструктура у нас уже есть. Вместе с "Централ Партнершип" мы формируем большой лайнап проектов. По сути, наша цель – со временем выйти на график одной кинопремьеры в месяц. Сейчас это звучит довольно самонадеянно, но на горизонте ближайших трех лет мы рассчитываем достичь таких объемов за счет фильмов, создаваемых нашими внутренними продакшенами», – подчеркнула заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор ТНТ.

