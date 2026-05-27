Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG), анимационный фильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG) и survival-триллер ПРОПАСТЬ (NMG).
Впечатляющие цифры демонстрирует музыкальный проект МАЙКЛ, уже собравший 24,6 млн рублей. Картина приблизилась к рекорду по предпродажам для зарубежного релиза в период после ухода мейджоров, установленный ИЛЛЮЗИЕЙ ОБМАНА 3 (28,4 млн рублей, стартовые сборы – 538,9 млн) и превзошла экшн ДЖОН УИК 4 (21,2 млн рублей, стартовые сборы – 302,5 млн). Также лента о начале творческого пути Майкла Джексона давно оставила позади зарубежные музыкальные проекты ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН (5,5 млн, стартовые сборы – 231,6 млн) и БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 233,6 млн), которые, впрочем, выходили еще в доковидную эпоху. В этом смысле более корректно сопоставить данные новинки с показателями байопиков РУКИ ВВЕРХ! (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн) и ДОМ GUCCI (11,4 млн рублей, стартовые сборы – 188,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|28,368
|МАЙКЛ
|24,644
|ДЖОН УИК 4
|21,158
|ДОМ GUCCI
|11,389
|РУКИ ВВЕРХ!
|9,600
|ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
|5,472
|БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ
|2,928
Новый отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ заработал на предпродажах 2,6 млн рублей. Релиз обошел все ближайшие аналоги, включая первую часть собственной франшизы (674,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), а также самый кассовый на данный момент анимационный фильм этого года КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 40,1 млн), и проекты КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн), ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 48,4 млн), ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн) и МАРАКУДА (991,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 43,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ
|2,557
|КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
|1,517
|КОЩЕЙ. НАЧАЛО
|1,310
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|1,219,9
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|1,101
|МАРАКУДА
|0,992
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|0,675
Предпродажи триллера ПРОПАСТЬ достигли 487,2 тысяч рублей. Новинка уступила картинам ВНИЗ (1,76 млн рублей, стартовые сборы – 47,5 млн), ОДНА (904,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн) и КЕНТАВР (569 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,8 млн), но превзошла зарубежный аналог ВЫШКА (164 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВНИЗ
|1,759
|ОДНА
|0,905
|КЕНТАВР
|0,569
|ПРОПАСТЬ
|0,487
|ВЫШКА
|0,164
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ
27.05.2026 Автор: Никита Никитин