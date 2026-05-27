  Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров

Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG), анимационный фильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG) и survival-триллер ПРОПАСТЬ (NMG). 

Впечатляющие цифры демонстрирует музыкальный проект МАЙКЛ, уже собравший 24,6 млн рублей. Картина приблизилась к рекорду по предпродажам для зарубежного релиза в период после ухода мейджоров, установленный ИЛЛЮЗИЕЙ ОБМАНА 3 (28,4 млн рублей, стартовые сборы – 538,9 млн) и превзошла экшн ДЖОН УИК 4 (21,2 млн рублей, стартовые сборы – 302,5 млн). Также лента о начале творческого пути Майкла Джексона давно оставила позади зарубежные музыкальные проекты ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН (5,5 млн, стартовые сборы – 231,6 млн) и БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 233,6 млн), которые, впрочем, выходили еще в доковидную эпоху. В этом смысле более корректно сопоставить данные новинки с показателями байопиков РУКИ ВВЕРХ! (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн) и ДОМ GUCCI (11,4 млн рублей, стартовые сборы – 188,8 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 28,368
МАЙКЛ 24,644
ДЖОН УИК 4 21,158
ДОМ GUCCI 11,389
РУКИ ВВЕРХ! 9,600
ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН 5,472
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ 2,928

Новый отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ заработал на предпродажах 2,6 млн рублей. Релиз обошел все ближайшие аналоги, включая первую часть собственной франшизы (674,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), а также самый кассовый на данный момент анимационный фильм этого года КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 40,1 млн), и проекты КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн), ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 48,4 млн), ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн) и МАРАКУДА (991,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 43,3 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж

(млн рублей)
КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ 2,557
КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА 1,517
КОЩЕЙ. НАЧАЛО 1,310
ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 1,219,9
ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,101
МАРАКУДА 0,992
КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 0,675

Предпродажи триллера ПРОПАСТЬ достигли 487,2 тысяч рублей. Новинка уступила картинам ВНИЗ (1,76 млн рублей, стартовые сборы – 47,5 млн), ОДНА (904,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн) и КЕНТАВР (569 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,8 млн), но превзошла зарубежный аналог ВЫШКА (164 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ВНИЗ 1,759
ОДНА 0,905
КЕНТАВР 0,569
ПРОПАСТЬ 0,487
ВЫШКА 0,164

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

27.05.2026 Автор: Никита Никитин

