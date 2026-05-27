Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG), анимационный фильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG) и survival-триллер ПРОПАСТЬ (NMG).

Впечатляющие цифры демонстрирует музыкальный проект МАЙКЛ, уже собравший 24,6 млн рублей. Картина приблизилась к рекорду по предпродажам для зарубежного релиза в период после ухода мейджоров, установленный ИЛЛЮЗИЕЙ ОБМАНА 3 (28,4 млн рублей, стартовые сборы – 538,9 млн) и превзошла экшн ДЖОН УИК 4 (21,2 млн рублей, стартовые сборы – 302,5 млн). Также лента о начале творческого пути Майкла Джексона давно оставила позади зарубежные музыкальные проекты ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН (5,5 млн, стартовые сборы – 231,6 млн) и БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 233,6 млн), которые, впрочем, выходили еще в доковидную эпоху. В этом смысле более корректно сопоставить данные новинки с показателями байопиков РУКИ ВВЕРХ! (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн) и ДОМ GUCCI (11,4 млн рублей, стартовые сборы – 188,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 28,368 МАЙКЛ 24,644 ДЖОН УИК 4 21,158 ДОМ GUCCI 11,389 РУКИ ВВЕРХ! 9,600 ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН 5,472 БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ 2,928

Новый отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ заработал на предпродажах 2,6 млн рублей. Релиз обошел все ближайшие аналоги, включая первую часть собственной франшизы (674,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), а также самый кассовый на данный момент анимационный фильм этого года КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 40,1 млн), и проекты КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн), ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 48,4 млн), ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн) и МАРАКУДА (991,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 43,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ 2,557 КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА 1,517 КОЩЕЙ. НАЧАЛО 1,310 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 1,219,9 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,101 МАРАКУДА 0,992 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 0,675

Предпродажи триллера ПРОПАСТЬ достигли 487,2 тысяч рублей. Новинка уступила картинам ВНИЗ (1,76 млн рублей, стартовые сборы – 47,5 млн), ОДНА (904,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн) и КЕНТАВР (569 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,8 млн), но превзошла зарубежный аналог ВЫШКА (164 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВНИЗ 1,759 ОДНА 0,905 КЕНТАВР 0,569 ПРОПАСТЬ 0,487 ВЫШКА 0,164

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

27.05.2026 Автор: Никита Никитин