«Газпром-Медиа» планирует создавать общий просветительский контент вместе с китайскими партнерами

Медиаиндустрии России и Китая могли бы совместно создавать просветительский контент, рассчитанный на аудитории обеих стран, заявил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров в интервью китайскому новостному агентству «Синьхуа».

Александр Жаров напомнил, что искусственный интеллект и технологии цифровой генерации кардинально меняют медиаландшафт. Короткие вертикальные видео и социальные сети сегодня становятся основными носителями контента, особенно для молодой аудитории.

Жаров также напомнил, что в 2025 году «Газпром-Медиа Холдинг» консолидировал под брендом национального видеохостинга Rutube сервис коротких видео Yappy, Rutube Shorts и онлайн-кинотеатр Premier. По оценкам сервиса, ежемесячная аудитория Rutube по итогам 2025 года превысила 85 млн пользователей, а библиотека содержит более 430 млн видеороликов. По мнению Жарова, российский видеосервис может стать ключевым звеном для обмена контентом между Россией и Китаем.

«Это могут быть документальные мини-сериалы в вертикальном формате, исторические и научно-популярные ролики, которые рассказывают молодым людям в России и Китае о наших культурах, достижениях и общих ценностях. Такой контент, адаптированный под алгоритмы социальных сетей и видеохостингов, способен стать мостом между нашими народами», – подчеркнул Александр Жаров.

На днях «Газпром-Медиа Холдинг» и агентство «Синьхуа» подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров. Меморандум предполагает обмен опытом между журналистами, редакторами и медиаспециалистами. Документ был подписан в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в КНР.

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»