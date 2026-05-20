ГПМ и агентство «Синьхуа» подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров

Автор: БК

20 мая 2026

Меморандум предполагает обмен опытом между журналистами, редакторами и медиаспециалистами

«Газпром-Медиа Холдинг» и китайское информационное агентство «Синьхуа» заключили меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере профильного и профессионального образования. Документ был подписан в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в КНР.

Стороны договорились о создании совместных образовательных программ, проведении семинаров и стажировок, а также о регулярном обмене лучшими профессиональными практиками. Кроме того, меморандум предполагает взаимное участие журналистов и медиаэкспертов России и Китая в конференциях и форумах в качестве спикеров и слушателей.

Подписанный документ стал продолжением системного взаимодействия, начатого в 2025 году с соглашения между Холдингом и «Синьхуа» в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Если предыдущее соглашение касалось сотрудничества в области новостного контента, то новый документ фокусируется именно на образовательном треке. Стороны заявили о намерении в ближайшее время приступить к разработке совместных программ, семинаров и стажировок, используя синергию глобальной новостной сети «Синьхуа» и производственно-маркетинговой экспертизы «Газпром-Медиа».

«Агентство «Синьхуа» обладает уникальной глобальной сетью сбора новостей и многоязычной мультимедийной системой распространения информации. «Газпром-Медиа Холдинг», в свою очередь, накопил значительные навыки, знания и опыт в создании аудиовизуального контента, его продвижении и маркетинге. Именно в этом тандеме – соединении глобального охвата и глубокой производственной экспертизы – заключается наша ключевая сила. Уверен, повышение квалификации кадров на базе лучших практик двух стран станет драйвером развития медиаотрасли. Китай остается для Холдинга стратегическим партнером и одним из приоритетных направлений долгосрочного роста», – заявил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Напомним, в прошлом месяце в Белграде делегация «Газпром-Медиа Холдинга» во главе с генеральным директором Александром Жаровым договорилась с Министерством культуры Сербии о поддержке совместных проектов в кино- и телепроизводстве. Еще чуть ранее «Газпром-Медиа Холдинг» подписал соглашения с тесном сотрудничестве с индийскими компаниями Eleeanora Images Privet Limited, Only Much Louder и Quantext Media Private Limited, а также с государственным телерадиовещателем Prasar Bharati. 

