«Газпром-Медиа Холдинг» и Министерство культуры Сербии согласовали дорожную карту сотрудничества

В Белграде прошла встреча делегации «Газпром-Медиа Холдинга» во главе с генеральным директором Александром Жаровым и министра культуры Сербии Николы Селаковича. По ее итогам стороны договорились о поддержке совместных проектов в кино- и телепроизводстве и определили конкретные шаги взаимодействия.

Сербская сторона заявила о готовности содействовать сотрудничеству с местными кинопроизводителями и крупнейшими телекомпаниями. В частности, обсуждается возможность съемок реалити-шоу «Выжить в…» в Сербии – ранее проект реализовывался в Дубае, Самарканде и Стамбуле.

«Газпром-Медиа Холдинг», в свою очередь, готов помочь в организации съемок на базе киностудии «Мосфильм» и в продвижении сербского контента на своих платформах.

Дальнейшее обсуждение запланировано в ближайшие месяцы – на Российско-сербском культурном форуме в Великом Новгороде и в рамках ПМЭФ.

