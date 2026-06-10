Гильдия режиссеров США заключила предварительное соглашение со студиями и стримингами
Автор: Илья Кувшинов
10 июня 2026
Новый договор рассчитан на четыре года
Гильдия режиссеров США (DGA), которую возглавляет Кристофер Нолан, объявила о достижении предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).
Как и в случае со сценарными и актерскими профсоюзами, новый договор рассчитан на четыре года. Переговоры между сторонами шли около месяца, однако детали сделки пока не разглашаются – ожидается, что они будут опубликованы после ратификации соглашения членами гильдии.
Инсайдеры утверждают, что одним из ключевых вопросов на переговорах со студиями и стримингами стало обеспечение занятости режиссеров на фоне продолжающегося сокращения объемов производства в Голливуде и роста расходов на медицинское страхование.
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