Лесли Линка Глаттер переизбрана президентом Гильдии режиссеров

Режиссер с многолетним стажем впервые стала президентом Гильдии в 2021 году

Лесли Линка Глаттер пошла на второй срок – THR сообщает, что Гильдия режиссеров (DGA) переизбрала постановщика на пост президента.

Режиссер с многолетним стажем, известная по таким проектам, как «Родина» и «Безумцы», впервые была избрана президентом Гильдии в 2021 году, сменив на посту Томаса Шламме.

Съезд состоялся в субботу, 5 августа, в театре Гильдии в Лос-Анджелесе, где присутствовали 164 делегата, представляющие интересы более чем 19,5 тыс членов профсоюза.

«В это непростое для нашей индустрии время я максимально предана идее защищать творческие и финансовые права наших коллег, а также готова к совместной работе над проблемами, которые касаются всех нас, – подчеркнула Глаттер в своем заявлении. – Наша сила, как профсоюза, в единстве, и я рада, что мы все также сильны и сплочены. Вместе с Гильдиями актеров и сценаристов мы продолжаем нашу общую борьбу за индустрию, в которой все должны цениться одинаково».

Стоит отметить, что в отличие от бастующих коллег, DGA смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения: в июне 87% членов Гильдии режиссеров проголосовали за ратификацию соглашения со студиями и стримингами.

Фото: DGA