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«Анора» стала обладателем главных наград премий Гильдии продюсеров США и Гильдии режиссеров США

Автор: Илья Кувшинов

9 февраля 2025

Фильм Шона Бэйкера становится главным фаворитом «оскаровской» гонки

В субботу, 8 февраля, состоялись сразу две церемонии вручения профессиональных гильдий – PGA Awards и DGA Awards.

Триумфатором стало драмеди АНОРА Шона Бэйкера, удостоенное «Премии имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма» от Гильдии продюсеров США и награды «Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино» от Гильдии режиссеров США.

Стоит отметить, что главный приз PGA очень часто является предвестником «Оскара» за лучший фильм – победители двух премий совпадали 16 раз за последний 21 год.

Напомним, что ранее АНОРА также получила главный приз премии американских критиков кино и телевидения Critics Choice Awards.

Фото: кадр из фильма АНОРА

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