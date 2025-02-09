«Анора» стала обладателем главных наград премий Гильдии продюсеров США и Гильдии режиссеров США
Автор: Илья Кувшинов
9 февраля 2025
Фильм Шона Бэйкера становится главным фаворитом «оскаровской» гонки
В субботу, 8 февраля, состоялись сразу две церемонии вручения профессиональных гильдий – PGA Awards и DGA Awards.
Триумфатором стало драмеди АНОРА Шона Бэйкера, удостоенное «Премии имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма» от Гильдии продюсеров США и награды «Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино» от Гильдии режиссеров США.
Стоит отметить, что главный приз PGA очень часто является предвестником «Оскара» за лучший фильм – победители двух премий совпадали 16 раз за последний 21 год.
Напомним, что ранее АНОРА также получила главный приз премии американских критиков кино и телевидения Critics Choice Awards.
Фото: кадр из фильма АНОРА
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