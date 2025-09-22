top banner

Кристофер Нолан избран президентом Гильдии режиссеров США

Автор: Илья Кувшинов

22 сентября 2025

Съезд DGA состоялся в субботу, 20 сентября

Гильдия режиссеров США (DGA) обзавелась новым главой – им стал Кристофер Нолан.

«Избрание на пост президента Гильдии режиссеров США – одна из величайших почестей в моей карьере. Наша отрасль переживает колоссальные перемены, и я благодарю членов DGA за то, что они доверили мне эту ответственность», – заявил он.

Нолан также поблагодарил cвоего предшественника, режиссера Лесли Линку Глаттер, занимавшую должность президента гильдии с 2021 года.

Съезд DGA состоялся в субботу, 20 сентября, в театре гильдии в Лос-Анджелесе, где присутствовало 167 делегатов, представляющих интересы более чем 19,5 тысяч членов профсоюза.

Фото: кадр со съемок фильма ИНТЕРСТЕЛЛАР

