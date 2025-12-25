Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках января

Новый сезон «Ландышей», «Елки 12» и другие премьеры

Одной из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в январе, станет продолжение музыкальной мелодрамы «Ландыши». Главную героиню в исполнении Ники Здорик ждут непростые испытания: распад музыкальной группы, захватывающие интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа.

Кроме того, зрителей стриминга ждут ЕЛКИ 12, специальная новогодняя серия «Любопытной Варвары», детский сериал «Три друга, клад и матрос Кошка», а также многое другое.

Уже на сервисе:

МАЖОР В ДУБАЕ (приключенческий экшн, реж. Егор Чичканов)

Лучший друг Мажора Ваня Соловьев мечтает устроить роскошную свадьбу с Верой, но просить денег считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо легкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру международного масштаба и теперь вынужден скрываться в самом бедном районе Дубая. Здесь его и находит прилетевший спасать друга Соколовский, на пути у которого тут же встают местные финансовые воротилы и их головорезы.

С 1 января:

«Ландыши. Вторая весна» (мелодрама, реж. Илья Шпота)

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи.

«Три друга, клад и матрос Кошка» (семейный, реж. Сергей Жигунов, Владимир Потапов)

В Севастопольское Нахимовское училище поступают трое юных курсантов. Здесь их встречают не только новая и удивительная жизнь по законам флота, но и мистические события. Дело в том, что в коридорах училища поселился призрак матроса Петра Кошки, которому еще сам адмирал Нахимов поручил охранять клад со скифским серебром во время Крымской войны. Правда, Кошка уже совсем забыл, в чем состояло его задание. Молодые курсанты решают помочь матросу, а тем временем за сокровищем начинает охоту еще один призрак, намерения которого совсем не добрые.

Со 2 января:

ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (комедия, реж. Радда Новикова)

Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает меняться.

С 7 января:

ЕЛКИ 12 (комедия, реж. Ольга Долматовская, Борис Дергачев, Юрий Коробейников, Андрей Силкин)

В центре главной истории – девятилетний Ваня из Кирова, чьи родители хотят развестись. Чтобы сохранить семью, мальчик едет в далекий Великий Устюг к тому, кто может исполнить заветное желание. По пути Ваня попадает в приключения, заводит знакомства и сталкивается с трудностями, которые проверяют его смелость и веру в добро. Между тем родители бросаются на поиски пропавшего сына, переосмысливая собственные отношения и старые обиды.

«Народные художественные промыслы» (документальный, реж. Борис Никлавис)

Сериал-путешествие, посвященный культурным символам России, ее традициям и людям, которые продолжают древние ремесленные искусства. Зрители отправятся в путешествие по стране сквозь историю предметов быта, игрушек и украшений, без которых невозможно представить образ России.

Фото: кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»