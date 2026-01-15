Wink подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Лидером сериального чарта стал новый сезон «Ландышей»
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о том, что подписчики платформы смотрели в праздничные дни.
Лидером по просмотрам с 31 декабря по 11 января стала музыкальная мелодрама «Ландыши. Вторая весна». На втором месте с небольшим отрывом оказался первый сезон «Ландышей», а бронза досталась продолжению комедии «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым.
Рейтинг фильмов возглавил новогодний альманах ЕЛКИ 12, дебютировавший на платформе в начале января. Также в топ-3 попали комедия ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА с Ириной Пеговой и боевик МАЖОР В ДУБАЕ с Павлом Прилучным.
Стоит отметить, что ЕЛКИ 12 еще возглавили чарт детско-семейного контента на Wink.
Топ-10 сериалов по просмотрам на новогодних каникулах на Wink
1. «Ландыши. Вторая весна» (2-й сезон)
2. «Ландыши. Такая нежная любовь» (1-й сезон)
3. «Праздники» (3-й сезон)
4. «Обнальщик»
5. «Москва слезам не верит. Все только начинается»
6. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
7. «Комбинация»
8. «Тысяча “нет” и одно “да”»
9. «Нам покер»
10. «Мама будет против» (3-й сезон)
Топ-10 фильмов по просмотрам на новогодних каникулах на Wink
1. ЕЛКИ 12
2. ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА
3. МАЖОР В ДУБАЕ
4. МАША И МЕДВЕДИ
5. ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
6. ТРЕЗВОЕ СЕЛО
7. ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА И НОВЫЙ ГОД
8. ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
9. АВГУСТ
10. ОДНА ДОМА 3
Топ-10 детско-семейного контента по просмотрам на новогодних каникулах на Wink
1. ЕЛКИ 12
2. МАША И МЕДВЕДИ
3. ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
4. ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА И НОВЫЙ ГОД
5. ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
6. ОДНА ДОМА 3
7. ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
8. «Три кота» (1-й сезон)
9. ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
10. «Синий трактор» (1-й сезон)
Фото: кадр со съемок сериала «Ландыши. Вторая весна»