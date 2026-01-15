Wink подвел итоги смотрения в новогодние праздники

Лидером сериального чарта стал новый сезон «Ландышей»

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о том, что подписчики платформы смотрели в праздничные дни.

Лидером по просмотрам с 31 декабря по 11 января стала музыкальная мелодрама «Ландыши. Вторая весна». На втором месте с небольшим отрывом оказался первый сезон «Ландышей», а бронза досталась продолжению комедии «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым.

Рейтинг фильмов возглавил новогодний альманах ЕЛКИ 12, дебютировавший на платформе в начале января. Также в топ-3 попали комедия ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА с Ириной Пеговой и боевик МАЖОР В ДУБАЕ с Павлом Прилучным.

Стоит отметить, что ЕЛКИ 12 еще возглавили чарт детско-семейного контента на Wink.

Топ-10 сериалов по просмотрам на новогодних каникулах на Wink

1. «Ландыши. Вторая весна» (2-й сезон)

2. «Ландыши. Такая нежная любовь» (1-й сезон)

3. «Праздники» (3-й сезон)

4. «Обнальщик»

5. «Москва слезам не верит. Все только начинается»

6. «Слово пацана. Кровь на асфальте»

7. «Комбинация»

8. «Тысяча “нет” и одно “да”»

9. «Нам покер»

10. «Мама будет против» (3-й сезон)

Топ-10 фильмов по просмотрам на новогодних каникулах на Wink

1. ЕЛКИ 12

2. ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА

3. МАЖОР В ДУБАЕ

4. МАША И МЕДВЕДИ

5. ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ

6. ТРЕЗВОЕ СЕЛО

7. ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА И НОВЫЙ ГОД

8. ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

9. АВГУСТ

10. ОДНА ДОМА 3

Топ-10 детско-семейного контента по просмотрам на новогодних каникулах на Wink

1. ЕЛКИ 12

2. МАША И МЕДВЕДИ

3. ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ

4. ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА И НОВЫЙ ГОД

5. ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

6. ОДНА ДОМА 3

7. ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

8. «Три кота» (1-й сезон)

9. ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

10. «Синий трактор» (1-й сезон)

Фото: кадр со съемок сериала «Ландыши. Вторая весна»