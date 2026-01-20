Онлайн-кинотеатр Wink купил платформу «Смотрешка»

Сумма сделки может оцениваться примерно в 3,5-4 млрд рублей

На рынке онлайн-кинотеатров произойдет еще одно слияние: по сообщению РБК, Wink приобрел платформу «Смотрешка», предоставляющую услуги через локальных интернет-провайдеров.

Согласно данным ЕГРЮЛ, теперь все 100% в уставном капитале ООО «ЛайфСтрим» (юрлица «Смотрешки») принадлежат ООО «Рестрим Медиа» (юрлицу Wink). Информацию о сделке изданию также подтвердил представитель Wink.

«Смотрешка» – компания, которая оказывает услуги онлайн-кинотеатра и предоставляет сервисы интернет-телевидения, насчитывающие более 550 телеканалов, для локальных российских провайдеров.

По словам главы Wink Антона Володькина, благодаря сделке онлайн-кинотеатр получит «новых уникальных и платящих подписчиков с хорошими перспективами дальнейшего роста базы». Вся команда и руководство сервиса останутся прежними, а сама «Смотрешка» будет развиваться как самостоятельный бизнес под собственным брендом. Также не планируется изменений условий и тарифов после слияния.

Сумма сделки, состоявшейся 19 января, не уточняется, однако, по мнению экспертов, она может оцениваться примерно в 3,5-4 млрд рублей.