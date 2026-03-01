«Битва за битвой» выиграла главный приз премии Гильдии продюсеров США

Награда PGA Awards очень часто является предвестником главного «Оскара»

Стали известны лауреаты 37-й премии PGA Awards, которая ежегодно вручается Гильдией продюсеров США.

Премию имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма получила лента Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ.

Стоит отметить, что главный приз PGA очень часто является предвестником «Оскара» за лучший фильм – победители двух премий совпадали 17 раз за последние 22 года.

Список некоторых лауреатов

• Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Премия за продюсирование анимационного фильма – КЕЙПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ

• Премия имени Нормана Фелтона за продюсирование сериала (драма) – «Питт»

• Премия имени Дэнни Томаса за продюсирование сериала (комедия) – «Киностудия»

• Премия имени Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала или сериала-антологии – «Переходный возраст»

• Премия за продюсирование игрового фильма для ТВ или стримингов – ДЖОН КЭНДИ: Я СЕБЕ НРАВЛЮСЬ

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ