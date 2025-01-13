Гильдия продюсеров США вновь перенесла объявление номинантов на свою премию
Автор: Илья Кувшинов
13 января 2025
Точная дата пока не называется
Уже второй раз за последние несколько дней Гильдия продюсеров США (PGA) отложила объявление номинантов на свою ежегодную премию из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
Ожидается, что теперь оглашение претендентов произойдет где-то на этой неделе, однако точная дата пока не называется.
Напомним, что премия Гильдии продюсеров (PGA Awards) является одним из главных индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Так, например, в 2024 году все десять картин, номинированных на премию профсоюза, попали в главную категорию премии Киноакадемии.
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