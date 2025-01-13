Гильдия продюсеров США вновь перенесла объявление номинантов на свою премию

Точная дата пока не называется

Уже второй раз за последние несколько дней Гильдия продюсеров США (PGA) отложила объявление номинантов на свою ежегодную премию из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что теперь оглашение претендентов произойдет где-то на этой неделе, однако точная дата пока не называется.

Напомним, что премия Гильдии продюсеров (PGA Awards) является одним из главных индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Так, например, в 2024 году все десять картин, номинированных на премию профсоюза, попали в главную категорию премии Киноакадемии.