Названа новая дата проведения премии Critics Choice Awards
Автор: Илья Кувшинов
20 января 2025
В числе номинантов – Юра Борисов за роль в драмеди «Анора»
После двух переносов из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе организаторы премии Critics Choice Awards определились с новой датой проведения церемонии.
Ожидается, что мероприятие пройдет 7 февраля. Его ведущей выступит комикесса Челси Хэндлер.
Напомним, что в числе номинантов был отмечен и Юра Борисов – он удостоен упоминания в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в драмеди АНОРА. Лидерами по количеству номинаций (11) стали ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара и КОНКЛАВ Эдварда Бергера.
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