Названа новая дата проведения премии Critics Choice Awards

В числе номинантов – Юра Борисов за роль в драмеди «Анора»

После двух переносов из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе организаторы премии Critics Choice Awards определились с новой датой проведения церемонии.

Ожидается, что мероприятие пройдет 7 февраля. Его ведущей выступит комикесса Челси Хэндлер.

Напомним, что в числе номинантов был отмечен и Юра Борисов – он удостоен упоминания в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в драмеди АНОРА. Лидерами по количеству номинаций (11) стали ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара и КОНКЛАВ Эдварда Бергера.