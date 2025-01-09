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Объявление номинантов на «Оскар» перенесено из-за пожаров в Калифорнии

Автор: Илья Кувшинов

9 января 2025

Теперь оно намечено на 19 января

Представители Академии кинематографических искусств и наук сообщили, что голосование по номинациям на премию «Оскар» будет продлено в связи с пожарами в Южной Калифорнии.

Первоначально, оно должно было закончиться в воскресенье, 12 января, однако теперь членам Киноакадемии дадут время до 14 января.

В связи с этим, объявление номинантов на «Оскар» также сдвинется на несколько дней – с 17 на 19 января. На данный момент, неизвестно, в каком именно формате оно пройдёт.

Отмечается, что именно в Калифорнии сосредоточена большая часть членов Киноакадемии (около 6 из 10 тыс человек).

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