Объявление номинантов на «Оскар» перенесено из-за пожаров в Калифорнии
Автор: Илья Кувшинов
9 января 2025
Теперь оно намечено на 19 января
Представители Академии кинематографических искусств и наук сообщили, что голосование по номинациям на премию «Оскар» будет продлено в связи с пожарами в Южной Калифорнии.
Первоначально, оно должно было закончиться в воскресенье, 12 января, однако теперь членам Киноакадемии дадут время до 14 января.
В связи с этим, объявление номинантов на «Оскар» также сдвинется на несколько дней – с 17 на 19 января. На данный момент, неизвестно, в каком именно формате оно пройдёт.
Отмечается, что именно в Калифорнии сосредоточена большая часть членов Киноакадемии (около 6 из 10 тыс человек).
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