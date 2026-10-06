Юра Борисов будет выдвигаться на «Оскар» в главной актерской категории за «Искусственный интеллект»
В свою очередь, Эндрю Гарфилд будет рассматриваться в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»
Компания Neon определилась со стратегией продвижения в наградном сезоне новой работы Луки Гуаданьино ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, мировая премьера которой состоялась сегодня ночью на Нью-Йоркском кинофестивале.
По информации Variety, Юра Борисов, сыгравший в картине сооснователя OpenAI и бывшего главного научного сотрудника компании Илью Суцкевера, будет выдвигаться на рассмотрение Киноакадемии в категории «Лучший актер». В свою очередь, Эндрю Гарфилд, воплотивший на экране главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
Ожидается, что грядущая оскаровская кампания охватит все основные категории, включая «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший оригинальный сценарий». Среди других потенциальных претендентов в актерских категориях второго плана – Марк Райлэнс за роль пионера искусственного интеллекта Джеффри Хинтона и Моника Барбаро за образ бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати.
В центре сюжета фильма Гуаданьино – громкий скандал в OpenAI, разгоревшийся в ноябре 2023 года, когда совет директоров неожиданно отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана, а спустя несколько дней восстановил его в должности.
Напомним, что в российский прокат ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ выпустит кинокомпания «Вольга».
Фото: кадр из фильма ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ