Рейтинг трансляции премии «Оскар» просел на 9%

Мероприятие в этом году посмотрело 17,86 млн зрителей

Стали известны рейтинги трансляции 98-й премии «Оскар», которая состоялась в воскресенье, 15 марта.

Трансляцию церемонии в этом году посмотрело 17,86 млн зрителей, что на 9% ниже показателей 2025-го (19,7 млн). Отмечается, что при подсчете учитывались зрители, смотревшие шоу в прямом эфире на ABC и стриминге Hulu.

Аналитики утверждают, что трудно сказать, почему в этом году премия не оправдала ожиданий – тем более что в последние годы рейтинги «Оскара» только росли.

В частности, киноакадемия вновь решила начать церемонию раньше обычного, благодаря чему премия демонстрировалась в прайм-тайм. Тем не менее, само шоу оказалось буквально в нескольких минутах от того, что стать одним из самых длинных в истории «Оскара», поэтому не исключено, что его продолжительность могла отпугнуть зрителей.

Напомним, что главный приз достался фильму Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ. Ведущим мероприятия выступил комик Конан О’Брайен.

