Обзор изменений графика релизов на неделе 20-26 апреля 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

26 апреля 2026

«Дедмобиль» с Юрием Стояновым, «Давление» с Бренданом Фрейзером и многое другое

На минувшей неделе «Каро Премьер» заявило дату выхода комедии ДЕДМОБИЛЬ – картина с Юрием Стояновым появится на экранах 26 ноября.

«Атмосфера Кино» убрала из графика релизов криминальный триллер ОГРАБИТЬ ЛОНДОН с Аароном Тейлором-Джонсоном и Тео Джеймсом, который должен был выйти на экраны 14 мая. Компания также поставила полнометражную картину ШАЙБУ! ШАЙБУ! от студии «Союзмультфильм» на 11 ноября 2027 года.

U Films не сможет выпустить драму ПОКИДАЯ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ 30 апреля, потому что Министерство культуры не выдало картине прокатное удостоверение.

«Вольга» покажет 18 июня историческую драму ДАВЛЕНИЕ с Бренданом Фрейзером и Эндрю Скоттом.

«Пионер» заявил две новинки – ЗОМБИЛЭНД-САГА. ФИЛЬМ (28 мая) и МАЛЬЧИК И ЛИС (18 июня). Слэшер ПИНОККИО: РАСКРЕПОЩЕННЫЙ переместился с 9 на 30 июля.

«Ракета Релизинг» убрала из прокатной сетки триллер ДОКТОР ГЛАС. Его релиз был намечен на 4 июня.

«Товарищество Независимых Продюсеров» поставило на 21 мая экранизацию романа Андрея Геласимова СТЕПНЫЕ БОГИ.

Два новых проекта заявил «СБ Фильм» – УБИЙЦЫ ПОНЕВОЛЕ (14 мая) и КОТЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ (28 мая).

«Киномания» перенесла французский ромком ЛЮБОВЬ С ТОГО СВЕТА с 21 мая на 23 июля. Компания также выпустит 11 июня хоррор КРИК: ВОЗВРАЩЕНИЕ УБИЙЦЫ.

Фото: кадр из фильма ДАВЛЕНИЕ

