Предварительная касса уикенда: «Майкл» удержал лидерство

«Закулисье реальности» стартовало со второй строчки чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Проект записал на свой счет еще около 251 млн рублей (430 тысяч зрителей), и теперь его общая касса составляет в районе 735 млн.

Со второй строчки начал свой прокат хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG). Американский релиз прошел по верхней строчке ожиданий и освоил за четыре дня проката внушительные для жанра 175 млн рублей (323 тысячи зрителей). Также новинка показала лучшую среднюю заполняемость в первой десятке – 24 человека на сеанс.

В районе 37 млн рублей (96 тысяч зрителей) к концу недели оказалось на счету отечественного проекта ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG). Это позволило новинке расположиться на четвертой строчке таблицы лучших релизов уикенда.

Замкнула первую десятку картина УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ (KAP), которая заработала чуть больше 9 млн рублей. Перевыпуск культового фильма Квентина Тарантино в режиссерской версии смог достичь подобного результата всего на 850 сеансах за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма МАЙКЛ